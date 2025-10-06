晚上不怕沒人顧小小孩…北市社會局「這處」推夜間臨托到10點

台北市社會局在10月1日在家防中心推出夜間臨托服務，最晚照顧到晚間10時。北市議員詹為元有感，年初時接到家長陳情後多次向市府研議，終於順利推行，日後也會爭取更多據點。

詹為元表示，在今年初陸續接到幾位育兒家長的陳情，他們是醫護人員也有的是獨自撐起家庭的單親家庭，異口同聲表達晚上的臨托困難，往往只能拜託親友或年邁父母代為照顧，更常見的情況則是根本找不到人幫忙。

他也調查，目前台北市雖設有23處定點臨托據點，但大多只營運到下午5點，最晚也僅到晚上8點。白天的托育或許能解決部分需求，但對於晚上要工作的家庭來說，仍舊得在工作與照顧之間艱難拉扯，顯然夜間托育量能明顯不足。

詹為元說，在2月初時提書面質詢，盼市府研議將定點臨時托育服務延長至晚上10 點，當時社會局的回應卻是延長托育時段，會有場館安全、人力調度與應變風險，因此暫無規畫。

不過，詹為元以高雄為例，在4年前就已成功辦理夜間托育據點？這不是「能不能做」的問題，而是「必須做」的責任。於是在6月總質詢再追問，也舉例市府開辦「十時好神托」的例子，雖然是全日托育，但同樣提供托育服務到晚上10點，開辦不到兩個月就額滿，顯見有其需求。

雙薪家庭的林小姐育有學齡前的可愛女兒，但是夫妻倆的工作性質有時臨時加班、偶爾會有會議或專案。她嘆，有時候找臨時托育很困難，有時候得找公婆或爸媽，但現在長輩也會有自己生活，不見得隨時待命幫忙照顧小孩。

她說，現在北市有臨托後，起碼可以在排定一周行程表時，先確認哪幾天可能會要忙加班或處理多事情時，先行帶小朋友到中心照顧。

北市府開辦夜間定點臨托服務，詹為元有感，相信真正的友善育兒，不會因為夜幕降臨而停下腳步。未來也會繼續關注夜間臨托的使用情況，並爭取更多據點。

針對10月1日起的夜間托育，社會局表示，目前服務地點為台北市中正區延平南路123號5樓的家防中心，服務時段為周一到周五的下午5時到晚間10時，一小時收費為300元，每時段最多收托4名兒童。

社會局也提醒臨托的家長，至少活動辦理前2周預約，最晚3天前申請，以利媒合，申請後取消最晚於活動前1天告知。