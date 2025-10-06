快訊

輝達北士科卡關…他批無能 網曝原因：讓人怕的是賴清德

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
傳出輝達表達對T17、18基地卡在政治口水戰非常失望；圖為Nvidia輝達執行長黃仁勳先前宣布台灣總部將設在北士科。本報資料照片

輝達（NVIDIA）來台設總部「T17、T18 基地」卡關，傳輝達表達「由新光人壽先興建、後移轉方案」絕不可行，甚至對陷政治議題非常失望。民進黨前立委林濁水今臉書貼文說，卡關說的不是什麼，就是中央地方當政者一樣官僚思維、一樣的無能。

對於輝達進駐T17、18卡關，林濁水批中央地方官僚思，有網友到貼文底下留言說，「真正讓人怕的是賴清德，誰都不知道解決問題後，會被怎麼羅織罪名」，還有網友說，「幫輝達取得土地，算不算公務人員圖利輝達?」「就是市府員工怕了，看看彭振聲、邵琇佩和黃景茂。」

林濁水今天在臉書貼文表達對輝達進駐T1718卡關一事看法，林濁水說，輝達卡關說的不是什麼，就是中央地方當政者一樣的官僚思維，瞻前顧後，完全欠缺主動開創性的政治擔當；甚至被動迎接社會、產業開創的新世界都沒有能力。並且重批「中央地方一樣的無能。」

底下有許多網友幫北市府說話，有網友說「沒辦法，有個柯案京華城圖利在先」，也有網友提到，「中央不敢解釋，也不能怪地方，是怕事後司法追殺。」

林濁水 關說 北市府 賴清德 輝達

