新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延評估可望啟動

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡海輕軌向北延伸，有望啟動評估。記者葉德正／攝影
淡海輕軌向北延伸，有望啟動評估。記者葉德正／攝影

新北大巨蛋將從樹林機五、淡海二期中二擇一，也推動周邊建設加速。中央主導的淡海新市鎮二期都市計畫近期將公展，國土署在日前地方說明會中，針對當地聯外交通建設指出，交通部研議啟動「淡海輕軌運輸系統往北延伸線」。新北市捷運局表示，向北延伸現屬遠期路網，將依國土署計畫規畫引進人口及地方其他重大建設所衍生交通需求，循中央規定程序評估納入本市整體路網規畫辦理。

中央主導淡海新市鎮目前一期已完工，隨著賴清德總統「淡海科學城」政見，加上是新北大巨蛋預選地之一，二期規畫有加速趨勢，但淡水地區現行交通路網不足，尤其尖峰與假日更是嚴重壅塞，除即將完工的淡江大橋，興建中的淡北道路與評估中的關渡新橋等，根據國土署資料，淡海輕軌被視為重要聯外交通關鍵之一。

目前淡海輕軌綠山線（紅樹林站─崁頂站）、藍海線第一期（淡水漁人碼頭站─濱海沙崙站）已經完工通車，藍海線第二期（淡水站─淡水漁人碼頭站）目前綜合規畫仍在交通部審議。

當初為解決淡水地區交通問題，曾提出過淡水捷運北延與三芝輕軌等構想，這次國土署在地方說明會提到的淡海輕軌北延，與過去三芝輕軌路線部分重疊，不過延伸點是到聖約翰科技大學為止。

新北市捷運局指出，淡海輕軌向北延伸，是延續行政院核定淡海新市鎮開發計畫內容的聯外交通系統規畫，由綠山線V11崁頂站沿著沙崙路或淡海二期縱向主要計畫道路往北走。

捷運局長李政安說，淡海新市鎮二期正辦理都市計畫通盤檢討，路網變更需要人口等數字計算運量，會待淡海二期計畫有較明確時程與輕軌需求提出時，依計畫規畫引進人口及地方其他重大建設所可能衍生交通需求，循中央規定程序評估納入本市整體路網規畫辦理。

捷運局指出，目前淡海輕軌藍海線二期因綜合規畫路線是經淡水老街，經市府多次與地方溝通後，2020年3月獲共識不進老街改採河岸方案，2020年10月提出修正計畫送中央審議，目前歷時5年共送審12次尚未核定，最近一次為今年7月28日第12次提報。

捷運局說，為加速時程，淡海輕軌藍海線二期先期工程已在今年6月2日已開工，目標在淡江大橋通車前完成路口處軌道鋪設工程，避免二次施工影響淡江大橋車流，目前進度約1.7%。

新北市議員鄭宇恩說，既然市長把淡海二期列入大巨蛋選址之一，就要肩負改善地方交通的重任，加上淡海科學城，市府應即早啟動淡海輕軌向北延伸，若等相關建設確定才開始，恐會來不及。

新北市議員陳偉杰說，當初淡海輕軌本就評估要往三芝走，不管是賴總統的淡海科學城，還是新北大巨蛋，現行交通路網確實不符需求，但若以十年後眼光來看，相關交通建設完成後，淡海二期確實非常適合放大巨蛋。

