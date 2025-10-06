舉辦螢火蟲講座點亮生態 新北產官學總動員

全台灣共有54種螢火蟲，新北市就曾紀錄有26種，生態資源十分豐富。為提升市民對螢火蟲生態的認識，新北市政府農業局將於8日舉辦螢火蟲生態講座，介紹新北市的螢火蟲、觀察方法、調查方法及復育案例，歡迎本市休閒農場業者、生態團體、生態志工、學校、對螢火蟲有興趣的民眾踴躍報名。

這次課程邀請到國內螢火蟲權威學者，臺大昆蟲系榮譽教授楊平世，以及復育專家臺南大學吳加雄助理教授授課。課程自上午10時至下午3時20分於新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室（板橋區中山路1段143號）舉行，內容豐富精彩，費用全免，名額僅限80位，歡迎報名參加。

近年許多民眾熱中於參加休閒農場或生態團體推出的賞螢行程，黃緣螢、紅胸黑翅螢等大名廣為人知，民眾也多半熟知每種螢火蟲有不同的發光頻率、發光目的是為了求偶、螢火蟲喜歡住在乾淨的水邊等，但其實除了水生，陸生螢火蟲的種類更多，發光也不只是為了求偶，也有訊息交換、擬態捕食，甚至警告天敵的功能，此外，也不只有雄蟲能發光飛行，有些種類的雌蟲也能發光飛行。

螢火蟲的世界實在充滿奧妙，不過在踏入這個閃爍世界的同時，人們和底棲的螢火蟲幼蟲也必須特別關注腳下安全，因此講座中也特別提出觀察螢火蟲的方法與需要注意的細節，包括走在既有的路徑上，避免踩踏植被和土壤、站住定點觀察，避免邊走邊看、照明僅限腳下，並使用弱光等。

新北市農業局表示，期許透過這次課程，能激發更多民眾關心本市生態，各界共同努力打造合適生物生存的環境，讓螢火蟲在本市遍地發光，並學習觀察與記錄的方法，以此為開端培養公民科學家，累積本市螢火蟲基礎資料，作為未來的研究基礎。