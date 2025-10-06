快訊

台美乳協簽合作備忘錄 美乳取代紐冰磚奶成MOU外重點議題

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

舉辦螢火蟲講座點亮生態 新北產官學總動員

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府農業局將於8日舉辦螢火蟲生態講座，介紹新北市的螢火蟲、觀察方法、調查方法及復育案例。圖／新北市政府農業局
新北市政府農業局將於8日舉辦螢火蟲生態講座，介紹新北市的螢火蟲、觀察方法、調查方法及復育案例。圖／新北市政府農業局

全台灣共有54種螢火蟲，新北市就曾紀錄有26種，生態資源十分豐富。為提升市民對螢火蟲生態的認識，新北市政府農業局將於8日舉辦螢火蟲生態講座，介紹新北市的螢火蟲、觀察方法、調查方法及復育案例，歡迎本市休閒農場業者、生態團體、生態志工、學校、對螢火蟲有興趣的民眾踴躍報名。

這次課程邀請到國內螢火蟲權威學者，臺大昆蟲系榮譽教授楊平世，以及復育專家臺南大學吳加雄助理教授授課。課程自上午10時至下午3時20分於新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室（板橋區中山路1段143號）舉行，內容豐富精彩，費用全免，名額僅限80位，歡迎報名參加。

近年許多民眾熱中於參加休閒農場或生態團體推出的賞螢行程，黃緣螢、紅胸黑翅螢等大名廣為人知，民眾也多半熟知每種螢火蟲有不同的發光頻率、發光目的是為了求偶、螢火蟲喜歡住在乾淨的水邊等，但其實除了水生，陸生螢火蟲的種類更多，發光也不只是為了求偶，也有訊息交換、擬態捕食，甚至警告天敵的功能，此外，也不只有雄蟲能發光飛行，有些種類的雌蟲也能發光飛行。

螢火蟲的世界實在充滿奧妙，不過在踏入這個閃爍世界的同時，人們和底棲的螢火蟲幼蟲也必須特別關注腳下安全，因此講座中也特別提出觀察螢火蟲的方法與需要注意的細節，包括走在既有的路徑上，避免踩踏植被和土壤、站住定點觀察，避免邊走邊看、照明僅限腳下，並使用弱光等。

新北市農業局表示，期許透過這次課程，能激發更多民眾關心本市生態，各界共同努力打造合適生物生存的環境，讓螢火蟲在本市遍地發光，並學習觀察與記錄的方法，以此為開端培養公民科學家，累積本市螢火蟲基礎資料，作為未來的研究基礎。

螢火蟲 生態 農業

延伸閱讀

選定了？ 民眾黨議員曝黃國昌已啟動新北競辦覓址

「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

新北近百師生馳援花蓮 災後復原兩校園

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

相關新聞

53歲選美奪冠 尹文琪：證明人有無限潛力別自我設限

新北市商業會監事尹文琪有九頭身好身材，在好友鼓勵下，上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠...

新北大巨蛋效應 淡海輕軌北延評估可望啟動

新北大巨蛋將從樹林機五、淡海二期中二擇一，也推動周邊建設加速。中央主導的淡海新市鎮二期都市計畫近期將公展，國土署在日前地...

舉辦螢火蟲講座點亮生態 新北產官學總動員

全台灣共有54種螢火蟲，新北市就曾紀錄有26種，生態資源十分豐富。為提升市民對螢火蟲生態的認識，新北市政府農業局將於8日...

北市里辦數位不便民…多里同時上就秀逗？里長成出氣筒

北市推里辦數位便民系統，將平板電腦結合智慧讀卡，提供如重陽禮⾦發放、⾥辦活動、疫苗施打登錄等多項服務功能。但議員陳宥丞接...

星期評論／當權者有把窮苦人放在心上？

今天是中秋節，家園受創、親友傷亡的花蓮光復災民，團聚時節沒太多喜悅，還多了一絲沉重。不只災區百姓受苦，近年大環境通貨膨脹...

北市3商圈冷清 盼藉西門町引流人潮

北市西門町是受觀光客、年輕族群青睞的據點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，夜晚8時後就幾乎沒人逛。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。