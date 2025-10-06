53歲選美奪冠 尹文琪：證明人有無限潛力別自我設限

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市商業會監事尹文琪上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。圖／尹文琪提供
新北市商業會監事尹文琪上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。圖／尹文琪提供

新北市商業會監事尹文琪有九頭身好身材，在好友鼓勵下，上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。尹文琪說，她53歲參加選美，證明人有無限潛力，千萬別自我設限。

尹文琪是新北市商業會監事，丈夫陳國益是新北商業會常務理事，夫妻倆活躍於商場，孩子已經上研究所。尹文琪說，選美從來不在她的人生清單中，挖掘她有潛力的伯樂，是世界蓋婭小姐選美比賽台灣主席鄧卉君，鄧曾是該項比賽2023年的名媛組冠軍，她鼓勵尹文琪勇於挑戰，也一路協助訓練、打理造型等，兩人合作默契十足。

2025世界蓋婭小姐選美比賽在馬來西亞賽程5天4夜，來自世界各國佳麗在台風、才藝等項目一較高下。尹文琪才藝表演森巴舞，她說，上了舞台很享受，將焦慮感轉化成正能量，全力以赴就對了。

尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。她說，完成人生第一次選美有許多體會，選美不是年輕美眉的專利，也不是只比外貌，重點是由內而外的自信，選美也能行銷城市、結交世界各國朋友，收穫豐碩。

此次台灣佳麗在該場比賽大放異彩，鄧卉君說，尹文琪獲環球名媛冠軍、最受歡迎獎，賴淑晶獲得名媛組亞軍，鄭宇芯贏得小姐組季軍和最佳自信獎、最佳晚禮服獎等獎項，展現台灣選手在選美場合的軟實力。

尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。記者王慧瑛／攝影
尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。記者王慧瑛／攝影
尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。記者王慧瑛／攝影
尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。記者王慧瑛／攝影
世界蓋婭小姐選美比賽台灣主席鄧卉君（左）說服尹文琪參加選美，一路協助訓練、打理造型等，兩人合作默契十足。記者王慧瑛／攝影
世界蓋婭小姐選美比賽台灣主席鄧卉君（左）說服尹文琪參加選美，一路協助訓練、打理造型等，兩人合作默契十足。記者王慧瑛／攝影
新北市商業會監事尹文琪上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。圖／尹文琪提供
新北市商業會監事尹文琪上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。圖／尹文琪提供

