53歲選美奪冠 尹文琪：證明人有無限潛力別自我設限

新北市商業會監事尹文琪有九頭身好身材，在好友鼓勵下，上月赴馬來西亞參加世界蓋婭小姐選美比賽，一舉奪下世界蓋婭環球名媛組冠軍、最受歡迎獎2項大獎。尹文琪說，她53歲參加選美，證明人有無限潛力，千萬別自我設限。

尹文琪是新北市商業會監事，丈夫陳國益是新北商業會常務理事，夫妻倆活躍於商場，孩子已經上研究所。尹文琪說，選美從來不在她的人生清單中，挖掘她有潛力的伯樂，是世界蓋婭小姐選美比賽台灣主席鄧卉君，鄧曾是該項比賽2023年的名媛組冠軍，她鼓勵尹文琪勇於挑戰，也一路協助訓練、打理造型等，兩人合作默契十足。

2025世界蓋婭小姐選美比賽在馬來西亞賽程5天4夜，來自世界各國佳麗在台風、才藝等項目一較高下。尹文琪才藝表演森巴舞，她說，上了舞台很享受，將焦慮感轉化成正能量，全力以赴就對了。

尹文琪為參加選美戒酒半年，瘦了8公斤，168公分身材更顯骨感。她說，完成人生第一次選美有許多體會，選美不是年輕美眉的專利，也不是只比外貌，重點是由內而外的自信，選美也能行銷城市、結交世界各國朋友，收穫豐碩。