北市里辦數位不便民…多里同時上就秀逗？里長成出氣筒

北市推里辦數位便民系統，將平板電腦結合智慧讀卡，提供如重陽禮⾦發放、⾥辦活動、疫苗施打登錄等多項服務功能。但議員陳宥丞接獲陳情，質疑智慧系統變擾民排隊，日前就發生里辦平板秀逗，導致里民大排長龍，等候超過30分鐘。

陳宥丞說，原則上數位系統有別過往鄰長志工在傳統紙本翻閱查核及登記簽名，市民提供身分證，就可以平板掃描、核對及領取物資，節省時間又能公平發送避免爭議及資源浪費。

不過從9月26日上周五晚上開始，就發生里辦公處的平板秀逗，有時掃描讀取緩慢、有時無法感應，導致民眾大排長龍，等候超過30分鐘，民眾不清楚原因，對里長抱怨連連，里長只好用手機到排隊人龍中逐一解釋吸收民怨

隔天9月27日各里辦公室也陸續表示系統當機，志工、里民大眼瞪小眼，看著系統像搶演唱會門票一樣轉圈圈；有些里甚至無法掃瞄，放棄使用，臨時改以手抄個資，讓長輩在高溫艷陽下大排長龍，排出火氣對里長大罵抱怨。

文山區華興里長陳峙穎也遇到同樣狀況，里長的數位平板系統只要人一多，動不動就當機卡卡，他說，今年發放中秋里民禮品時，許多里民都習慣連假前一兩周來，結果9月27日那一周早上來了800人左右，造成系統整個大當機卡卡；另外還有狀況是有的長輩明明還沒領，系統卻出現「已領取」，里長變成受氣包。

也有不願具名的里幹事透露，每到如中秋節等各全台北市共同上線使用的大活動，幾乎都會發生系統延遲或故障問題，讓里長們左右為難，不用系統很不智慧，但用了系統也膽戰心驚，代表這事也不是單一事件和突發狀況。

陳宥丞要求北市府應立刻改善並出具檢討報告，若屬於系統商責任必須依約處置，既然台北市智慧城市推動有成，台北智慧城市戰略揚名國際！也承諾遇到大量人潮同一時間湧入也能輕鬆應付，現在看來格外諷刺和失格，必需從錯誤中學習、改善，落實真正的智慧城市！

「當天天氣又熱，原本是開開心心的領取中秋禮品，結果大家火氣很大！」陳峙穎說，原本前市長柯文哲任內，由資訊局設計一套系統，結果蔣萬安上任後，又另外花一筆錢改成民政局的系統，他說，好不容易大家習慣前一套系統，又要重新適應新的系統，結果今年又遇到當機狀況。

陳說，這一套里辦的平板基本上功能沒有什麼問題，不過就是當機狀況相當嚴重，只要人一多、許多里同時使用，幫忙發放的志工掃碼授權系統就會被登出，還有明明還沒領卻被標記領過，讓里民好生氣。

民政局表示，對於部分行政區反映里辦數位系統異常，已請廠商檢視，系統與戶役政連線，目前均正常運作，應為部分網路狀況所致，市府會持續關注各區使用情形，並請廠商即時協助排除相關問題。