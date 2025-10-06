聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／長照美好藍圖 別成空中樓閣

聯合報／ 本報記者林佳彣
北市邁入超高齡社會，長照需求愈來愈多。圖／聯合報系資料照片
北市邁入超高齡社會，長照需求愈來愈多。圖／聯合報系資料照片

北市早已邁入超高齡社會，市長蔣萬安祭出的「長照三箭」看似對症下藥，但床位周轉不易，首都居住又大不易，也讓照護人力成現實缺口，蔣萬安須調整施政腳步，才不會讓美好藍圖成了空中樓閣。

長照三箭最受關注的是聯醫500張長照床，不分黨派議員屢屢質疑人力不足問題，北市聯醫也自知「有多少人就開多少床」，即便多元訓練人才，但首都高昂物價，陷入人才培養好又流失到其他縣市困境。

留住人才成了重中之重，市府應為年輕照護人才保留社宅戶數，且現況照服員、居服員多為年齡偏高者，開發二度就業的人力市場絕對是選項，衛政、社福可與勞工單位協調，多元招募生力軍。

以北市聯醫經營的信義廣慈住宿長照機構為例，提供住院治療後、返家前的照護服務，盼解決長期照護床位不足問題。然而，日照中心、住宿式機構與居家服務三者沒有串聯，缺乏「循環返家」計畫，唯有整合，才能提高住宿式機構周轉率，把床位留給真正需要的人。

另外，蔣市府補助長者建置遠距通報救援設備，卻淪為叫救護車功能，而非長輩最需要的生活協助，甚至許多人因不想被監控，拆機大有人在。

日本居家服務單位配備緊急救援系統，有24小時居家服務可求援，例如臥床無法移動的長輩請求撿起掉落的遙控器、跌倒長輩有人扶他起身上廁所等生活協助；新加坡甚至考量到情感面，以實質補助或貸款鼓勵兒孫輩就近買房住，照顧長者生活起居，不一定要入住機構。

「長照三箭」不該射向單點，應該擴及線、面，也要借鑑他國經驗來精進施政，蔣市府的安老支持網絡才能更全面。

北市 長照 蔣萬安 長輩

延伸閱讀

蔣萬安曬最新全家福三寶長大了…網湧留言好萌太溫馨了

蔣萬安主持聯合婚禮 為新人證婚獻祝福

輝達進駐T17、18面臨卡關？被問北市府如何因應 蔣萬安這樣說

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

相關新聞

六都施政大體檢／長照篇…蔣萬安長照三箭 民嘆仍排不到床

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。台灣預計今年...

星期評論／當權者有把窮苦人放在心上？

今天是中秋節，家園受創、親友傷亡的花蓮光復災民，團聚時節沒太多喜悅，還多了一絲沉重。不只災區百姓受苦，近年大環境通貨膨脹...

北市3商圈冷清 盼藉西門町引流人潮

北市西門町是受觀光客、年輕族群青睞的據點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，夜晚8時後就幾乎沒人逛。...

站前百貨連通道沒下文 北市府：持續溝通

為吸引人潮到城中等商圈，有里長前年建議，應將台北車站對面的新光三越地下通道打通，並增設電梯，目前進度仍原地踏步，地方質疑...

正常營運前提下 新北環狀線復駛10個月 啟動體檢

新北環狀線在去年403地震中受損，同年12月修復恢復營運，新北捷運局修復時設置抗拉拔裝置，為更全面掌握橋梁隱蔽部分結構，...

六都施政大體檢／長照篇…北市里長建議 人瑞免評估 納長照服務

北市5人就有1位長者，長照需求刻不容緩，更不乏「老老照顧」難題待解。信義區里長從自身經驗建議市府，年近百歲的人瑞不需經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。