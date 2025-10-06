六都施政大體檢／長照篇 北市里長建議 人瑞免評估 納長照服務

北市5人就有1位長者，長照需求刻不容緩，更不乏「老老照顧」難題待解。信義區里長從自身經驗建議市府，年近百歲的人瑞不需經過評估，就可使用長照服務。

70歲羅女士分享照顧95歲母親經驗，她說，10年前母親失智，因及早發現並吃藥控制，加上每天固定到日照中心上課，儘管母親前年出現譫妄症，症狀不明顯。

但令羅女士不解的是，重新評估長照分數時，竟因母親表現良好，遭判定不符合原有補助資格，「明明是因照顧得好，媽媽才能維持自主生活，一旦只能悶在家，狀況只會愈來愈差」。

為了讓母親維持活動，她每天自費逾千元，讓母親到附近教會團體上課，「若其他家庭經濟拮据、又不符合中低收入資格，恐難尋求外部資源」。她呼籲政府應檢討制度，讓90歲以上長者能直接使用長照服務，若能透過日照中心協助長輩維持自理能力，不僅有助健康，也能減輕醫療與財政負擔。

年近花甲的詹姓民眾回憶4、5年前為家中兩位長輩申請長照服務，她說，儘管長照資源項目多，最終仍取決長輩意願，因兩老不肯去日照中心，也不想在家安裝扶手，更不希望有陌生人來家中，最後只使用拐杖補助。

類似狀況，信義區嘉興里長鄭智耀也曾遇過人瑞與65歲子女居住，有眼疾的子女自認生活能自理，拒絕外援，導致長照資源難以介入。

鄭智耀說，尤其松山信義區「窮得只剩下1間房」的民眾，若被排除在長照服務外，問題更顯棘手。他因此建議，北市已有逾1700位百歲人瑞，市府應將百歲長者直接納入長照服務，免除繁瑣評估，「未來高齡人口只會快速增加，類似需求只會更加劇，應及早因應」。