六都施政大體檢／長照篇 蔣萬安長照三箭 民嘆仍排不到床

2026選戰在即，近幾年地方首長施政是否讓民眾有感，聯合報透過數據，檢視6都首長各項政策承諾與施政具體成果。台灣預計今年將進入超高齡社會，台北、高雄市已先一步突破門檻，長者人數居冠的新北市，年底也將邁入超高齡社會。今天起一連6天，本報將以系列方式檢視各直轄市長長照施政成效。

北市長期照顧服務需求高，市長蔣萬安競選時祭出「長照三箭」，如今第一屆任期過半，民眾仍感嘆「排不到長照床」。專家直言，北市不是沒床位，照顧人力不足是最大問題，加上民眾考量離家近、費用等因素，部分機構一床難求。

六都老化最快的北市，2022年1月成為第一個超高齡直轄市，如今老年人口占比已達23.79%，市府估計長照需求人數逾11萬，實際使用長照資源約9萬人。蔣萬安上任初期，北市上百家住宿式長照機構共7335床，迄今增為7622床，但民眾仍不斷陳情床位不夠，議員曾獻瑩說，有人要候補到明年，才有機會入住。

為解床位需求，蔣萬安長照第一箭就是「增加北市聯醫500張長照床」，衛生局預估，包含市府委外、聯醫經營管理和擴床，今年可望達437床。

500床政見尚未完全兌現，衛生局長黃建華坦言，因長照人力不足，聯醫與大學護理、長照相關科系合作，提供獎勵，也思考將外籍移工納入照服員行列，解決人力需求。

至於第二箭「補助私人機構每床每月2萬元」，已有4家業者申請，其中1家完成籌設。為何提需求業者不多？衛生局坦言，北市興建地價、租金、人力等成本較高，影響私人機構申請意願。

蔣市府另推動「一國中學區一日照中心」，2022年底有55家日照中心，至今已有80家，16個學區仍在規畫中。社會局將運用退場高中職校園等餘裕空間增設，解決房舍取得不易問題。

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬說，北市確實需要住宿式機構，建議市府先了解需求人數，能否盤點出更多床位。

「外界常把長照機構視為單行道，住進去就出不來，周轉率相對低。」陳正芬還點出另一關鍵，日照中心與住宿式機構、居家服務三者未串聯，應有循環、分流的返家計畫，例如住在機構的長輩若病情穩定，可轉至日照中心照顧。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，「最大問題還是照顧人力不足」，很多機構不是沒床，但入住率未達100%或9成。至於外界質疑北市長照服務涵蓋率不高，張說，許多家庭已聘有外籍看護，因此未使用長照資源；也有衛生局官員觀察，有些民眾不願去離家較遠長照機構，選擇聘外籍看護。

至於第三箭「遠距通報救援設備補助」，安裝率從2022年34%至今年7月增至38.76%。但是陳正芬建議，長輩不僅是幫忙叫救護車，而是生活協助，日本居家服務單位配備緊急救援系統，15分鐘抵達住家解決問題，長輩在家仍有24小時居家服務。

黃建華說，經公私協力、多管齊下，等候住宿式長照機構時間明顯縮短，北市聯醫由2022年底平均64天，已降至今年9月的19.2天。照管中心個管師會評估個案，長照機構部分住民也可經由復健復能回到日照中心，加強串聯流動。