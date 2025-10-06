聽新聞
新北有全天候球場 基隆爭建風雨操場

聯合報／ 記者張策邱瑞杰／連線報導
位於新北市五股高架橋下的「新五籃球場」，啟用至今已逾4年，是大台北地區少見全天候開放、24小時照明的戶外風雨球場。記者張策／攝影
位於新北市五股高架橋下的「新五籃球場」，啟用至今已逾4年，是大台北地區少見全天候開放、24小時照明的戶外風雨球場。記者張策／攝影

基隆多雨影響戶外運動時間，立委林沛祥日前向運動部長李洋爭取興建更多風雨球場，基隆議長童子瑋也在運動部揭牌日，提出全市7個行政區都需要風雨球場構想。基市府表示，目前有3處社區設置風雨球場，校園內有23座，會再設法增設。

林沛祥說，基隆氣候多雨，喜愛籃球民眾常因為環境限制，下雨時無法在戶外籃球場打球，地方需要風雨球場。基隆運動環境的改善與建設，不僅是推動體育發展，更攸關市民生活品質。

基市府教育處表示，體育署補助市府在暖暖區碇內15號公園、安樂區三民里和中山區西康里，共興建3座社區風雨球場，校園內陸續興建23座風雨球場。港西國小風雨球場正在進行規畫設計，今年另會發包整修正濱國中風雨球場，考量基隆日照較其他縣市短，設置光電球場誘因偏低，若找到合適地點，且有經費支持，會以興建半戶外風雨球場為主。

新北現有145校有風雨球場，其中有24座為光電結合的風雨球場。位於新北五股高架橋下的「新五籃球場」啟用逾4年，是大台北地區少見全天候開放、24小時照明的戶外風雨球場，讓熱愛籃球的民眾無須受天候限制，成為活化閒置空間、改善生活機能的成功案例。

五股區公所表示，場地周邊沒住宅區，無需擔憂光害與噪音問題，突破過往市區球場的開放時段限制，深夜至清晨皆可使用。該場地未設置太陽能發電系統，是考量橋體遮蔽陽光，加上鄰近台64快速道路，專家評估若加裝光電板恐產生反光，會影響駕駛視線。

長期在新五籃球場打球的51歲王男說，「可以通宵打球、燈又亮，真的很少見！」球場設有販賣機、垃圾桶與廁所，整體設施不錯。高架旁常有砂石飄入，加上PU材質地面遇水易滑，建議未來新建球場可考慮採用水泥鋪面，更適合全天候使用。

