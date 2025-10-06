聽新聞
正常營運前提下 新北環狀線復駛10個月 啟動體檢

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北環狀線結構曾在去年403地震中受創。圖／聯合報系資料照片
新北環狀線結構曾在去年403地震中受創。圖／聯合報系資料照片

新北環狀線在去年403地震中受損，同年12月修復恢復營運，新北捷運局修復時設置抗拉拔裝置，為更全面掌握橋梁隱蔽部分結構，將展開非破壞性全面檢測總體檢。民代認為，非破壞性檢測有必要，建議納入維修養護標準作業程序。

去年403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，導致板橋至中和段路線無法營運，原預估復原工程須花1年2個月，市府提早半年修復，去年12月全線復駛。

新北捷運局表示，環狀線修復過程，同步增加第二道防線，設置抗拉拔裝置，雙重保護機制確保結構更穩固，為求全方面了解橋梁隱蔽設施，將針對板新站至秀朗橋站盤式支承展開非破壞性檢測。

檢測將在不影響市民通勤通學的環狀線正常營運前提下，採用非破壞性檢測工法，如超音波等設備，檢測確認內部構件。

「新北環狀線經不起再一次傷害。」新北議員張嘉玲表示，即便已復駛近1年，民眾仍會擔心安全性，全面檢測有其必要性，現在才做似乎「拖太久」，應該當下就全面啟動。

議員黃心華說，以當前技術來說，高階的非破壞性檢測技術，可在複雜結構體中，透過局部訊號分析與識別，找出微小異常或瑕疵，將檢測結果化為3D視覺影像，有利後續研判。

黃心華說，掃描結果要妥善儲存，未來再進行相同檢測時，可嘗試比較前後兩次檢測訊號，研判是否隨著時間及列車行駛震動而有劣化跡象。

