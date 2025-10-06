站前百貨連通道沒下文 北市府：持續溝通

為吸引人潮到城中等商圈，有里長前年建議，應將台北車站對面的新光三越地下通道打通，並增設電梯，目前進度仍原地踏步，地方質疑市府態度消極。市場處表示，會與新光人壽溝通，將提供必要協助。

「市府態度太消極，進度令人不滿意！」黎明里長鄭燕宗陳情盼打通新光三越地下通道連接至城中商圈，他希望市府能主動處理連通道問題，讓整個通道有電梯可以相通。

不過市府根據「地下街連通道的申請辦法」，要求由連通方新光人壽來申請，且要新壽承擔費用，並收取租金和權利金，他認為不合理，因為連通道效益不在於出錢的新光三越。

鄭燕宗說，台北地下街自2000年開通以來，至今25年，10個出口僅有1個無障礙電梯，唯一無障礙電梯只在早上8時至晚間8時啟動，對周邊長輩不友善。

市場處提到，市府2023年8月10日邀集捷運局、工務局及新工處等，評估館前路挖設地下道連通案，相關挖設工程對周邊交通影響甚鉅、施工難度高，新壽基於公益考量於同年12月8日來函表示有連通意願。

今年3月18日，市府再度接獲新光人壽通知，指為創造商業發展及人流效益，擬將摩天大樓連通道納入周邊廣場一併進行整體規畫，原訂6月提送報告書事宜暫緩執行，相關評估及規畫仍在進行。