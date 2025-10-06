聽新聞
北市3商圈冷清 盼藉西門町引流人潮

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
西門町觀光客愈來愈多，相隔中華路這一頭的博愛路相機街，重慶南路書店街、沅陵、城中商圈等，卻是人潮稀稀落落。記者林麗玉／攝影
西門町觀光客愈來愈多，相隔中華路這一頭的博愛路相機街，重慶南路書店街、沅陵、城中商圈等，卻是人潮稀稀落落。記者林麗玉／攝影

北市西門町是受觀光客、年輕族群青睞的據點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，夜晚8時後就幾乎沒人逛。店家嘆，每年持續辦活動，但西門町觀光人潮難外溢，希望政府幫忙「引流」人潮及商機。

北市商業處表示，今年市府規畫至少90場商圈產業活動，透過「點、線、面」串聯商圈資源，形塑商圈品牌特色。

西門町吸引不少日、韓、香港等地觀光客造訪，許多店家常大排長龍，相隔中華路這一頭的博愛路，重慶南路、沅陵城中等商圈，卻是人煙稀落，議員徐立信舉相機街為例，原本全盛時期店家有5、60家，現僅剩10多家，先前還有老店倒閉，顯得蕭條。

在重慶南路經營天龍書店49年的重南書街理事長沈榮裕說，重南書街全盛時期有百餘家店鋪，現僅剩10多家，許多老書店在轉型、苦撐，政府應協助宣傳。許多香港觀光客到台灣，不是逛夜市就是愛買書，呼籲相關單位應拯救書街，保留這個台灣百年書街招牌。

新中華影音電器街商圈執行長藍于婷說，政府有想協助商圈，不是辦了活動人潮就會來，不同於西門町屬於客單價低的消費型商圈，中華路另一側的影音商圈需要走內容、深度行銷，建議政府協助店家橫向整合，透過文化包裝，讓地方更活絡。

相機街前秘書長黃昱銘說，全世界只有台北有相機街，以往整條街都是相機店，現在卻零零落落，隨著時代變遷，要振興愈來愈難，他主張，相機街敗部復活的可能性就是轉型做攝影服務，透過跨局處行銷，強化對觀光客的吸引力。

對於商圈殷殷期盼政府協助振興，商業處表示，去年已結合重慶南路書店商圈、沅陵街、中華路影音商圈、北門相機等在地組織，規畫以「文化巡禮」及「產業遊程」，作為城中商圈廊帶整體發展主軸，串聯廊帶內觀光地標，為商圈注入活水。

