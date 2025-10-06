聽新聞
星期評論／當權者有把窮苦人放在心上？

聯合報／ 本報記者王慧瑛張策
根據台灣五角伴回收平權協會的調查，2023年全台回收總量約680萬噸，有近10%、64.7萬噸是由拾荒者處理。圖／台灣五角伴回收平權協會提供
今天是中秋節，家園受創、親友傷亡的花蓮光復災民，團聚時節沒太多喜悅，還多了一絲沉重。不只災區百姓受苦，近年大環境通貨膨脹物價攀高，靠拾荒、打零工收入溫飽的族群，日子更難過。莫忘世上苦人多，不論中央或地方主政者，要隨時反問「施政可有把窮苦人放在心上？」

每個周二下午，一群拾荒長輩將寶特瓶送到北市萬華區「五角拌回收平權協會」基地，協會與善心企業攜手，以市面行情3倍以上價格收取拾荒者心血，因為資源有限，也避免破壞市場機制，協會現與21名經濟相對困窘的拾荒長輩合作，仍有廣大拾荒者也需要社會更多關愛。

在寸土寸金的大台北地區，許多升斗小民仰賴微薄收入度日，拾荒者是相對弱勢一群，日曬、雨淋是拾荒者日常，忙碌一整天，可能只換來百餘元收入，9月採訪這天，有一名街友望著剛收下的百元鈔，滿心歡喜地說「想去吃一頓熱食」，讓人聽了揪心。

這些長輩大都在附近撿拾回收物，收購日成了他們重要的社交時光，來到五角拌基地不只是換錢，還能有人陪伴聊天。拾荒長輩雖然年邁，仍堅持靠雙手維持生活；協會的年輕夥伴用行動補上制度的空隙。那一刻，拾荒者的身影，不再只是城市邊緣的符號，而是最真實的勞動與尊嚴。

採訪的下一站，來到萬華區一家老字號資源回收場，門口正在做捷運工程，和拾荒者身影成為強烈反差，城市飛快發展，不見得能讓社會底層看見美好願景。

許多地方父母官強調施政理念是「不遺忘任何一個人」，一個進步城市，不僅要把看得到的建設做好，更要守護每個隱身在邊邊角角的人。

