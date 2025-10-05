李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川先前視察拆公館圓環工程進度。圖／北市府提供
明天中秋節，台北市副市長李四川今天貼出自拍滿月美景，並有感而發貼文說「天若有情天亦老，月若無恨月常圓」，世上任何事物絕無十全十美，「不完美才是完美的人生。」

由於台北市近期拆除公館圓環，因拆除後首上班日塞車，市府隨即調整相關號誌，李四川今天也貼文透露，很多好友告訴他， 「公館圓環啟用首日上班如果沒有大塞車、廢除公館圓環填平地下道工程就太完美了」，但他告訴說這話的好友說，如果沒有第一天的大塞車，市府也無法做最好的號誌調整，「所以不圓滿才是真實的。」

李四川也再度感謝所有施工團隊，及周邊鄰居與用路人的容忍。「謝謝你們讓我們有一條更平安回家的路。」明天是中秋節，祝中秋佳節快樂，闔家平安健康。

李也在文末應景提到，「用幾張我用手機拍的月亮美景取代圓環吧，謝謝所有關心公館圓環的好朋友。」

李四川貼文，也吸引許多網友按讚，有網友說「川伯不僅以超速度改變公館圓環結構體，也很快把交通壅塞處理好，相信除了川伯，再也找不到第二人了，超讚的」、還有網友提到，「不滿的人，可以請他們來，高雄市的沿海路一觀，就知道川伯厲害之處。」本來川伯把高雄的馬路，整的就像高速公路一樣，現在高雄市的道路，就像開在山上一樣，馬路竟然不是直的，不信的人，到高雄沿海路走一遭，就知道本人所言非虛；最後還是感謝川伯，給過高雄，平坦之路

公館圓環 中秋節 李四川

