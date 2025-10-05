「2025中華日式料理節」 中秋連假北市熱鬧展開

照片取自臺北市政府

臺北市商業處為推廣臺北市日本料理美食特色，輔導社團法人中華日式料理發展協會於10月4日至6日在中華錢櫃廣場辦理「2025中華日式料理節」，匯集10家特色料理店家推出「主題風味市集」，以日本料理美食，展現日式美食多元特色及文化，除了品嚐美食外，現場還有精采的日本傳統舞蹈，及讓人目不轉睛的鮮魚剖切秀與試吃體驗活動，打造視覺及味覺的日式文化雙重饗宴。

臺北市商業處表示，為協助特色產業發展，透過補助中華日式料理發展協會自主辦理產業行銷活動，每年以不同主題推廣，今年透過「2025中華日式料理節」市集活動，以日式料理為主軸，展現在地日式餐飲的創意與特色，活動期間透過協會粉絲專頁貼文互動抽獎活動及多元飲食文化體驗，吸引深愛日式料理的民眾至店家消費，進一步帶動店家商機。

社團法人中華日式料理發展協會永連生理事長表示，今年的「主題風味市集」係為傳達「珍惜當下，品味獨特之味」的概念，匯集10家日式料理店家參與，包括「梅村」、「美觀園」、「三多屋」等知名店家，以市集形式展現日式料理的多元特色與文化。現場匯聚精緻壽司、生魚片等日式冷食，到丼飯及咖哩等熱騰騰的日式定食，讓大家一次滿足味蕾。

聚傳媒