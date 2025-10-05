快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市政府高灘地工程管理處主辦「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」於4日在板橋新月橋下新海二期人工濕地正式揭幕。新北市長侯友宜親臨現場發放月餅與大家共度中秋連假，並表達對藝術與環境永續的支持，和民眾一同啟動「種籽之旅」，為活動揭開序幕。濕地藝術季展期自即日起至11月4日。誠摯邀請市民朋友走入濕地，親身感受藝術與自然的美妙對話。

新北市府表示，邁入第六屆的新北濕地藝術季，今年以「種籽之旅」為主題，象徵希望、延續與再生。特別邀請來自臺灣、墨西哥與馬來西亞的國際藝術家，攜手「環境藝術創作營」的新世代青年藝術家，共同打造14組兼具環境意識與創意的作品，展現生態美學新視界。

新北市長侯友宜指出，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰。除了推動污水下水道，特別再透過人工濕地建設及自然淨化機制的導入，使水質明顯改善，今日的大漢溪已搖身一變，成為水鳥飛翔、生機盎然的綠色廊道，見證新北推動永續發展的努力。而濕地藝術季不僅是藝術展覽，更是生態教育的平台。活動以藝術為媒介，結合音樂、市集、手作及生態體驗，串聯起市民與河川之間的情感與認同。

高灘處表示，特別於開幕週末（10月4日至5日）安排藝術家分享會、舞蹈生態系互動演出、自然素材DIY體驗、微戀（wetland）市集，以及榮獲第24屆台北電影節最佳配樂獎的守夜人樂團與療癒系音樂人南西肯恩的演出，在中秋佳節帶給大家一場視聽盛宴。

活動現場的微戀市集也展現永續精神，倡導「無包裝、無一次性垃圾」，高灘處處長黃裕斌表示，為呼應永續精神，我們鼓勵來參加活動的朋友們使用環保餐具，為了便利民眾重複使用，特別設置清洗水槽，希望大家一同實踐減塑、友善環境的理念。

聚傳媒

人工濕地 永續

延伸閱讀

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

侯友宜宣布：三峽北大高中將蓋多功能教學大樓 預計2030年完工

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

土地、交通沒問題！侯友宜盼輝達選新北：如何配合我們都願意

相關新聞

蔣萬安曬最新全家福三寶長大了…網湧留言好萌太溫馨了

明天就是中秋佳節，台北市長蔣萬安今天在臉書曬出太座、三寶的全家福照，祝大家「月圓人團圓，中秋節快樂！」

基隆也想要！立委力爭風雨球場 新北經驗成最佳借鏡

位於新北市五股特二號高架橋下的「新五籃球場」，啟用至今已逾4年，是大台北地區少見全天候開放、24小時照明的戶外風雨球場，...

北市避難收容所竟有「暫停用」 議員批：資訊不齊 呼籲整合

花蓮堰塞湖溢流災情，反映出及時逃生、避難收容告示的重要性。不料，北市議員鍾佩玲發現，北市鄰里公園的相關避難收容所告示資料...

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

松山區富民生態公園是北市第一座生態公園，市府啟動整建計畫，透過民眾參與打造兼具生態保育、社區連結與休憩功能場域，地方提出...

與西門町一路之隔…北市3商圈嘆「時代的眼淚」盼振興

西門町已成觀光客、年輕人必遊景點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，晚上8時後就幾乎沒人逛。店家嘆，...

國慶升旗設門檻挨批 北市府下架

北市府舉辦114年國慶升旗及慶祝活動，線上登記抽籤9月23日開始，民政局卻要報名者「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。