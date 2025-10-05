「2025新北濕地藝術季」盛大開幕

照片取自新北市政府

新北市政府高灘地工程管理處主辦「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」於4日在板橋新月橋下新海二期人工濕地正式揭幕。新北市長侯友宜親臨現場發放月餅與大家共度中秋連假，並表達對藝術與環境永續的支持，和民眾一同啟動「種籽之旅」，為活動揭開序幕。濕地藝術季展期自即日起至11月4日。誠摯邀請市民朋友走入濕地，親身感受藝術與自然的美妙對話。

新北市府表示，邁入第六屆的新北濕地藝術季，今年以「種籽之旅」為主題，象徵希望、延續與再生。特別邀請來自臺灣、墨西哥與馬來西亞的國際藝術家，攜手「環境藝術創作營」的新世代青年藝術家，共同打造14組兼具環境意識與創意的作品，展現生態美學新視界。

新北市長侯友宜指出，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰。除了推動污水下水道，特別再透過人工濕地建設及自然淨化機制的導入，使水質明顯改善，今日的大漢溪已搖身一變，成為水鳥飛翔、生機盎然的綠色廊道，見證新北推動永續發展的努力。而濕地藝術季不僅是藝術展覽，更是生態教育的平台。活動以藝術為媒介，結合音樂、市集、手作及生態體驗，串聯起市民與河川之間的情感與認同。

高灘處表示，特別於開幕週末（10月4日至5日）安排藝術家分享會、舞蹈生態系互動演出、自然素材DIY體驗、微戀（wetland）市集，以及榮獲第24屆台北電影節最佳配樂獎的守夜人樂團與療癒系音樂人南西肯恩的演出，在中秋佳節帶給大家一場視聽盛宴。

活動現場的微戀市集也展現永續精神，倡導「無包裝、無一次性垃圾」，高灘處處長黃裕斌表示，為呼應永續精神，我們鼓勵來參加活動的朋友們使用環保餐具，為了便利民眾重複使用，特別設置清洗水槽，希望大家一同實踐減塑、友善環境的理念。

聚傳媒