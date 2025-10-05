基隆也想要！立委力爭風雨球場 新北經驗成最佳借鏡

位於新北市五股特二號高架橋下的「新五籃球場」，啟用至今已逾4年，是大台北地區少見全天候開放、24小時照明的戶外風雨球場，不但讓熱愛籃球的民眾無須受天候限制，也成為地方活化閒置空間、改善生活機能的成功案例。立委林沛祥日前與運動發展署署長李洋會面，爭取為基隆興建類似場地，盼解決當地多雨影響戶外運動的窘境。

新五籃球場由五股區公所推動，利用原本閒置的橋下空間，於108年動工、109年初完工啟用，場地不收費、全天候開放，由區公所負責清潔與維護。五股區公所表示，場地鄰近無住宅區，無需擔憂光害與噪音問題，因此得以突破過往市區球場的開放時段限制，實現深夜至清晨皆可自由使用。

目前球場照明自每日下午5點半啟用至隔日清晨5點半，冬令時段視天候適度延長點燈時間。區公所指出，場地設於高架橋下具良好遮蔽性，能有效避免烈日曝曬與降雨積水，提供穩定、安全的使用體驗。

不過該場地並未設置太陽能發電系統，區公所說明，因橋體遮蔽陽光，加上鄰近台64快速道路，專家評估若加裝光電板恐產生反光，影響駕駛視線，最終基於安全考量予以排除。

新北市體育局長洪玉玲表示，市府推動運動空間採「城鄉互補」策略，人口密集的板橋、蘆洲等區以設立運動中心為主；而在偏鄉或郊區，則興建風雨球場或天幕型場地，以提供全天候運動使用空間。

洪玉玲指出，新五球場即為成功案例，目前市府也正規畫在五股再興建天幕型球場。風雨球場多由市府自籌並爭取中央補助興建，管理維護由各區公所負責。多數球場因位於住宅區旁，會將照明系統設定於晚間10點或11點關閉，以減少對鄰里影響；但若地點特殊，例如新五球場無周邊住宅限制，便可全天候點燈開放。

長期在新五球場打球的51歲王姓男子說：「這裡可以通宵打球，燈又亮，真的很少見！」他表示，場地雖僅提供機車停車格，但數量足夠，開車族則需停至鄰近立體停車場。他也說，球場設有販賣機、垃圾桶與廁所，整體設施不錯。

但王先生也提到，初期管理較鬆散，垃圾時常被隨地丟棄，與球友多次向單位反映後，才安排清潔人員於早上八點前來清理，但若晚間人潮多，垃圾仍可能堆積。他希望後續能加強維護，讓球場環境更加友善。