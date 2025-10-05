嗨音樂！秋OUT音樂節雙十連假登場 公館商圈逾百家優惠

北水處與PIPE Live Music公私協力舉辦的第6屆「秋OUT音樂節」雙十連假於公館登場，今年加碼「前夜祭」由金曲新人someshiit山姆為秋OUT揭開序幕，8座舞台坐落河濱綠地、夜市商圈、博物館古蹟及室內音樂展演空間，充分展現台北場域特色。

北水處處長范煥英表示，享受音樂不必捨近求遠，在台北就能感受，策展人童志偉表示，今年音樂節號召不少女性音樂人齊聚一堂，包 含郭采潔擔綱主唱的神祕樂團Mola Oddity、演歌雙棲跨界女伶9m88、R&B實力女聲 Karencici、跨界嘻哈創作人陳嫺靜、金曲金音新人雙入圍Andr、LÜCY、JUD 陳泳希等。

同時配合台北喜愛的多元生活節奏，不僅單日演出國內外藝人陣容堅強，也特別推出75分鐘壓軸專 場，10月11日有Mola Oddity、日本饒舌詩人 KID FRESINO、 Andr、英倫搖滾雙人組 JADE，壓軸由澀谷系傳奇音樂教父 Cornelius，和獨立樂迷心中的神級樂團 VOOID 擔綱演出。

至於10月12日有日本話題樂團禮賛、Karencici、陳嫺靜，加上每次登台都能制霸現場的THAT’S MY SHHH，雙大舞台壓軸分別為 9m88，以及 Green!Eyes 成團首次八人大編制演出。

北水處指出，今年有逾150家公館商圈店家、夜市攤商參與提供優惠折扣抽獎，活動現場還有100多攤文創與餐飲市集可逛，自來水園區自10月10日起連續三天免費入園，10月11、12日還可免費參加古蹟小旅行參觀百年古蹟「觀音山蓄水池」。

4座免費舞台也很精采，包括吳獻、閃閃閃閃 、溫室雜草、靈魂沙發、阿橘 、阿夫 、雷擎、布萊梅、打倒三明治、緩緩、老莫、莉莉周她說、FunkyMo、hue、羊駝小姐等。2025嘻哈大賞優勝團隊包括淡江、致理、政大、 元智大學、聯合國際實驗教育機構、高雄大學、東海、逢甲、清華、中央警察大學、安康高中、北市大、南山高中、中國醫藥大 學、永春高中等嘻研社也都將登上秋OUT舞台。