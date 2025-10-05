北市避難收容所竟有「暫停用」 議員批：資訊不齊 呼籲整合

花蓮堰塞湖溢流災情，反映出及時逃生、避難收容告示的重要性。不料，北市議員鍾佩玲發現，北市鄰里公園的相關避難收容所告示資料不齊，就連網路查找也可能出現暫停用或未列入的校園。主責教育局表示，已配合北市府各權責機關審核，確保資訊正確性。

鍾佩玲指出，近期接到民眾通知，提供民眾重大災害發生時，應前往緊急避難所位置的告示牌，居住的行政里沒有設置。她向製作的北市消防局查證，有27個里別並未設置，進一步追查發現，228公園為例，公園處所設立的告示牌只有避難設施配置圖，同樣沒有標明公園適用哪種災害類別。

她指出，這類「台北市各類災害緊急疏散及收容安置計畫」權責分工，有關「避難收容所」的選定，由北市教育局主政，教育局網站有「台北市可供避難收容處所」及「台北市防災基地學校」兩種。前者資料是包含短期一至三小時的避難收容所資訊，但告示牌所提供避難位置，卻並未以此為依據。

但她卻發現，「台北市可供避難收容處所」資料出現忠義國小等「暫停用」資訊，或者師大附中、延平高中等未列為避難收容所的學校，反而是大型紀念館，像是中正紀念堂、國父紀念館或市民廣場竟沒有列入其中。資料正確性及合理性令人懷疑。

除了實體資訊不清楚，鍾佩玲指，北市府網站上的公開避難地圖也是查詢不易，像是「士林區避難地圖」的10筆資料，裡面只有2筆內容與避難相關，且第4筆結果才是欲搜尋的標的，更誇張的是，中山區提供資料竟全是亂碼。

鍾佩玲呼籲市府，從防救災角度，重新盤點並檢討及更新可供避難收容所的資料，也要建置網路以外的宣傳管道，更要讓資訊平台檢索功能最佳化，並確保資料內容正確。

教育局說，目前已配合北市府各權責機關審核後，列入防災避難地點定期更新確保資訊正確性。教育局也會重視防災教育，辦理培訓及相關課程，持續落實防災教育。

消防局回應，在2014年以一里一面為原則設置防災避難看板，共計設置429面，位置包含鄰里公園、重要路口及學校，並以通報維修方式持續更新。

另外，在2015及2016年深耕鄰里，完成456 里「簡易疏散避難地圖」製作，並每年由各里里幹事檢視及修正，也會印成紙本張貼於特里公佈欄。