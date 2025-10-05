北車新光三越地下直通城中商圈沒下文？地方轟進度原地踏步

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
地方里長建議，應將城中商圈直通新光三越地下通道打通，不過地方提出意見後，到目前市府進度卻原地踏步。記者林麗玉／攝影
地方里長建議，應將城中商圈直通新光三越地下通道打通，不過地方提出意見後，到目前市府進度卻原地踏步。記者林麗玉／攝影

為讓人潮引入城中商圈，地方里長建議，應將台北車站對面的新光三越地下通道打通，並增設到城中、重南商圈電梯，但地方提出後，到目前進度卻是原地踏步，議員劉耀仁質疑，先前市長蔣萬安還說會積極辦理，根本是進度消極。市場處表示，會主動函請新光人壽看有沒有需要協助地方，會提供必要協助。

市場處提到，市府於112年8月10日邀集捷運局、工務局及新工處等，評估館前路挖設地下道連通案，因相關挖設工程對周邊交通影響甚鉅、且施工難度較高，新光人壽基於公益考量也於112年12月8日來函表示有連通意願。

市場處提到，今年3月18日，市府再度接獲新光人壽通知，為創造更高商業發展及人流效益，擬將摩天大樓連通道納入週邊廣場一併進行整體規畫，故原訂6月提送報告書事宜暫緩執行，目前相關評估及規畫仍在進行中。

「市府態度太過消極，這樣的進度當然很不令人滿意！」陳情要求打通「新光三越地下通道」連接至「城中商圈」的黎明里長鄭燕宗表示，他當初陳情是希望市府能夠主動處理連通道問題，讓整個通道都有電梯可以連通。不過市府卻根據「地下街連通道的申請辦法」，要求必須由連通方就是新光人壽來申請，還要求新光人壽承擔所有費用，並市府向新光收取租金和權利金，他認為不合理，因連通道的效益並不在於出錢的新光三越身上，導致新光不積極。

鄭說，這個案子至今沒有進度，台北地下街自2000年開通以來，至今已25年，10個出口卻僅有一個無障礙電梯，甚至唯一的無障礙電梯只在早上8時到晚上8時啟動，對周邊的老人來說「不友善」。

市場處表示，依照「北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請自治條例」規定，連通案應由申請人委請專業建築師等評估可行性，並檢具連通條例第7、8條相關書件向市府提出申請，市府得設置審核小組審核，經審核通過始得連通，另申請人需負擔工程費，且須繳交管理維護費、權利金、工程及營運保證金等相關費用。

