單親爸罹重病欠醫療費陷困 圓融行善團18萬5千元中秋送暖

單親爸爸朱先生靠著打零工獨子撫養一名兒子，近期因主動脈剝離合併升主動脈瘤，手術後有部分醫療費需自負，加上短期內無法工作而沒了收入，生活陷困。板橋第二社福中心媒合圓融行善團，以1人1000元接龍方式，募集18萬5000元，日前由新北市社會局副局長許秀能和圓融行善團長許誥等人將善款送至朱爸住處，盼期早日康復。

板橋第二社福中心督導陳思穎表示，朱爸與前妻原育有3子，離婚後負責撫養次子，平日以臨時工為主，但收入不定。朱爸於2020年底因主動脈剝離引發心臟衰竭，經亞東醫院救治，今年7月再因主動脈瘤接受手術，需自負醫療費用18萬元，社工協助申請市民醫療補助12萬多元，尚積欠醫院約6萬元。

許秀能表示，由於朱爸與次子仍與前妻同一戶籍，以致無法通過福利身份及弱勢兒少生活扶助審核標準，中心媒合長海同濟會每月補助3500元，朱爸每月需負擔房租7500元，水電、伙食等生活開銷約1萬元，而朱爸術後尚無法工作，經濟陷困，因此特地媒合圓融行善團救急。

圓融行善團團長許誥、團員陳安正、吳叁寶、許萬金等人，於中秋節前夕將185位響應捐助者共18萬5000元，和許秀能、陳思穎等人一起送至朱爸住處，中心並準備一大袋民生物資和一盒月餅致贈。眾人獲悉朱爸的次子在台北市一家知名的高工就讀，鼓勵朱爸一定要讓次子完成學業，才能謀得好工作改善家庭經濟，朱爸對眾人的關懷表示感激。