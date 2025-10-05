新北環狀線復駛將滿周年 新北啟動大體檢

新北環狀線去年0403大地震受損，同年12月修復恢復營運，新北市捷運局修復時已設置抗拉拔裝置強化，但為更全面瞭解橋樑隱蔽部分結構，新北市將展開非破壞性全面檢測總體檢。民代認為，非破壞性檢測有必要，也可納入維修養護標準作業程序，也有人認為，不該拖這麼久才開始。

去年0403 芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線9 跨鋼箱梁位移及139 項設施受損，導致板橋至中和段路線無法營運，原先預估復原工程須花1年2個月，不過市府提早半年修復，在去年12月復駛營運。

新北捷運局表示，環狀線修復過程，同步增加第二道防線，設置抗拉拔裝置，雙重保護機制來確保結構更穩固，但為求更全方面了解橋梁隱蔽部分，將針對板新站至秀朗橋站盤式支承展開非破壞性檢測。

新北捷運局說，檢測將在不影響市民通勤通學的環狀線正常營運前提下，採用非破壞性檢測工法，如超音波等等來檢測確認內部構件。

「經不起再一次傷害」新北市議員張嘉玲表示，當初第一時間受損期間，要找專業團隊展開全線科學化檢測，當初鑑定報告也指出施工品質有疑慮，即便目前已經修復復駛，民眾還是會擔心安全性，全面檢測有其必要性，但她直言這個檢測有點「拖太久」，應該當下就全面啟動。

新北市議員黃心華說，要對於捷運的樑柱和附屬設施進行必要的結構檢測，但又需維持捷運的正常營運，導入非破壞性檢測有其必要性和不可取代性。且以現在的技術來說，高階的非破壞性檢測技術，可以在複雜的結構體中，透過局部訊號的分析與識別，找出微小的異常或瑕疵，並將檢測結果化為3D的視覺影像，有利於後續的研判，可視為提升捷運營運安全的利器。

黃心華認為，若本次檢測工法的成效良好，建議捷運局可納為維修養護標準作業程序，未來可定期實施、或在地震後彈性實施檢測；本次掃描的結果也可妥善儲存，未來若再進行相同的檢測時，可嘗試比較前後兩次檢測訊號的差異，研判結構部件是否有隨著時間及列車行駛震動而衍生劣化或異常的跡象。

環狀線事發後，經公正第三方專家學者鑑定報告認為受損原因是施工廠商未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位，雙北市政府已經對施工廠商中工求償19.27億，全案目前正在法院審理中。