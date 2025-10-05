快訊

iPhone 17 Pro相機升級…「極端條件」畫質卻慘輸OPPO 網怒：比相機還是比AI

中秋連假第二天 注意19塞車地雷路段國5下午1時起高乘載管制

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沒牌車占車位逃停車費 盧秀燕：沒車牌就拖吊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
針對無牌車占用停車格狀況，市府交通局與市警局聯手，依法拖吊。圖／台中市警局提供
針對無牌車占用停車格狀況，市府交通局與市警局聯手，依法拖吊。圖／台中市警局提供

台中市區停車格有限，找車位不容易，但有民代反映，有車主將未懸掛車牌車輛，占用停車位，除影響其他用路人權益外，也逃避繳納停車費，市長盧秀燕在3日備詢時回應「沒車牌就立即拖吊」，市警局昨天即在北區民權路，發現一輛貨車沒車牌，隨即鐵腕執行拖吊。

台中市長盧秀燕3日在市議會回應議員反映無牌車占用停車格狀況時，明確指示「沒有車牌就立即拖吊」，交通局與市警局即展開行動，交通局停車巡查員4日上午發現，北區民權路397號前停車格被一輛無牌照的貨車占用。

交通局立即依照機制通報警方，交通警察大隊獲報後，旋即調派員警及拖吊車，不到2小時內就迅速將車輛拖離，有效展現市府團隊合作機制。

依據行政院今年9月30日公告施行修訂道路交通管理處罰條例第12條規定，未懸掛號牌車輛上路，將處罰汽車所有人3600元以上36000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。

市警局也通報所屬員警受理110案件、停車收費員（巡查員）報案或1999通報有前述情事時，除應依法製單舉發並移置保管車輛外，同時也應查明是否有蓄意卸除合法牌照行為，依法嚴辦，務求徹底斷絕民眾僥倖心理。

交通局表示，為解決路邊停車格久占問題，市府將持續加強巡查，如有無車牌車輛停放路邊停車格情事，將立即通報110依道交條例處罰條規定處罰，若有車輛牌照但久占路邊車格（7天以上），將依違反台中市公有停車場管理自治條例規定情形，將依規定辦理車輛移置保管事宜。

另為改善路邊公共空間（無停車格亦無紅黃線）遭車輛長期占用隨意停放的情形，交通局將持續導入停車收費管理機制。提升車格周轉率，避免長期占用，讓更多民眾能公平使用停車資源。

針對無牌車占用停車格狀況，市府交通局與市警局聯手，依法拖吊。圖／台中市警局提供
針對無牌車占用停車格狀況，市府交通局與市警局聯手，依法拖吊。圖／台中市警局提供

停車格 機制

延伸閱讀

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

巨大遭美實施暫扣令 盧秀燕憂後續影響

中捷藍線補助遭砍藍綠議會吵翻天 盧秀燕：台中人應被公平對待

無牌車占用車格每月省上萬元？ 盧秀燕：沒車牌就立即拖吊

相關新聞

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

松山區富民生態公園是北市第一座生態公園，市府啟動整建計畫，透過民眾參與打造兼具生態保育、社區連結與休憩功能場域，地方提出...

與西門町一路之隔…北市3商圈嘆「時代的眼淚」盼振興

西門町已成觀光客、年輕人必遊景點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，晚上8時後就幾乎沒人逛。店家嘆，...

國慶升旗設門檻挨批 北市府下架

北市府舉辦114年國慶升旗及慶祝活動，線上登記抽籤9月23日開始，民政局卻要報名者「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發...

新北寵物旅遊20路線 票選開跑

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重...

板橋林本源園邸「月光織戀」光雕秀登場 點亮秋冬古蹟夜

國定古蹟板橋林本源園邸今年秋冬以「月光織戀」為主題，擴大結合霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，今起至12月27日打造...

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

「2025新北濕地藝術季」今日開幕，在板橋新月橋下新海二期人工濕地登場，今年邁入第六年，以「種籽之旅」為主題，象徵希望 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。