影／沒牌車占車位逃停車費 盧秀燕：沒車牌就拖吊

台中市區停車格有限，找車位不容易，但有民代反映，有車主將未懸掛車牌車輛，占用停車位，除影響其他用路人權益外，也逃避繳納停車費，市長盧秀燕在3日備詢時回應「沒車牌就立即拖吊」，市警局昨天即在北區民權路，發現一輛貨車沒車牌，隨即鐵腕執行拖吊。

台中市長盧秀燕3日在市議會回應議員反映無牌車占用停車格狀況時，明確指示「沒有車牌就立即拖吊」，交通局與市警局即展開行動，交通局停車巡查員4日上午發現，北區民權路397號前停車格被一輛無牌照的貨車占用。

交通局立即依照機制通報警方，交通警察大隊獲報後，旋即調派員警及拖吊車，不到2小時內就迅速將車輛拖離，有效展現市府團隊合作機制。

依據行政院今年9月30日公告施行修訂道路交通管理處罰條例第12條規定，未懸掛號牌車輛上路，將處罰汽車所有人3600元以上36000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。

市警局也通報所屬員警受理110案件、停車收費員（巡查員）報案或1999通報有前述情事時，除應依法製單舉發並移置保管車輛外，同時也應查明是否有蓄意卸除合法牌照行為，依法嚴辦，務求徹底斷絕民眾僥倖心理。

交通局表示，為解決路邊停車格久占問題，市府將持續加強巡查，如有無車牌車輛停放路邊停車格情事，將立即通報110依道交條例處罰條規定處罰，若有車輛牌照但久占路邊車格（7天以上），將依違反台中市公有停車場管理自治條例規定情形，將依規定辦理車輛移置保管事宜。