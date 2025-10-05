快訊

iPhone 17 Pro相機升級…「極端條件」畫質卻慘輸OPPO 網怒：比相機還是比AI

中秋連假第二天 注意19塞車地雷路段國5下午1時起高乘載管制

聽新聞
0:00 / 0:00

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市松山區的富民生態公園是民眾觀賞休憩的好地點。本報資料照片
北市松山區的富民生態公園是民眾觀賞休憩的好地點。本報資料照片

松山區富民生態公園北市第一座生態公園，市府啟動整建計畫，透過民眾參與打造兼具生態保育、社區連結與休憩功能場域，地方提出誘蝶、減量設計、拆鄰近住家水泥牆等四點建議。

富民生態公園位於富錦里且鄰近三民、新益、新東等多個里別，長年來承載著居民的日常活動與自然記憶。隨著設施逐漸老化，地方對公園改善的需求日益殷切。市府於今年春季展開2場民眾參與工作坊，廣納民眾意見，做為規劃設計的重要依據。

另外，公園處也舉辦設計說明會，向社區居民展示設計圖與模擬動畫，並設置民眾意見回饋區蒐集建議，如居民提出四點建議，第一公園減量設計；第二，誘蝶部分，將在芸香科區域空間混植誘蝶植栽的方式吸引蝴蝶回來；第三，新東街側鄰近住家的水泥牆建議拆除，保留部分迴廊增加公園通透性；第四，里長更是提出富民生態公園是北市第一個生態公園，除了在北市，在台灣也有一定的歷史地位，對於這麼有特色又有歷史性的公園，會希望把生態保留下來。公園處表示，此次整建不僅是空間更新，更是與市民共同參與公共事務的實踐。

公園處曾俊傑總工程司表示，富民生態公園整建工程在設計上強調安全性與環境融合，各項設施將與周邊住宅色彩、地貌協調一致，並導入滯洪草地、調整無障礙通道與優化使用者系統，提升整體使用品質。完工後，公園將成為松山區重要的生態節點與社區交流平台，為市民提供安全、友善且具教育意義的休憩空間，共同迎向綠意永續的美好生活。

富民生態公園整建計畫自初期即重視在地參與，透過多次與在地里長、社區代表及生態團體溝通協調，整合各方意見，期望打造一座符合市民期待、富含文化與自然底蘊的綠色場域。未來這座公園將不僅是休憩空間，更是社區情感的延伸與環境教育的基地。

生態公園 北市

延伸閱讀

與西門町一路之隔…北市3商圈嘆「時代的眼淚」盼振興

北市副市長李四川：MOU失效並非壞事 本周與輝達協商北士科基地

北市靈療命案死者疑遭受虐、限制飲食 高大成籲查臟器「有沒有萎縮」

北市男偷走拋錨機車還「幫忙修好」 失主報警後哭笑不得

相關新聞

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

松山區富民生態公園是北市第一座生態公園，市府啟動整建計畫，透過民眾參與打造兼具生態保育、社區連結與休憩功能場域，地方提出...

與西門町一路之隔…北市3商圈嘆「時代的眼淚」盼振興

西門町已成觀光客、年輕人必遊景點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，晚上8時後就幾乎沒人逛。店家嘆，...

國慶升旗設門檻挨批 北市府下架

北市府舉辦114年國慶升旗及慶祝活動，線上登記抽籤9月23日開始，民政局卻要報名者「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發...

新北寵物旅遊20路線 票選開跑

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重...

板橋林本源園邸「月光織戀」光雕秀登場 點亮秋冬古蹟夜

國定古蹟板橋林本源園邸今年秋冬以「月光織戀」為主題，擴大結合霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，今起至12月27日打造...

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

「2025新北濕地藝術季」今日開幕，在板橋新月橋下新海二期人工濕地登場，今年邁入第六年，以「種籽之旅」為主題，象徵希望 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。