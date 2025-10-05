北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

松山區富民生態公園是北市第一座生態公園，市府啟動整建計畫，透過民眾參與打造兼具生態保育、社區連結與休憩功能場域，地方提出誘蝶、減量設計、拆鄰近住家水泥牆等四點建議。

富民生態公園位於富錦里且鄰近三民、新益、新東等多個里別，長年來承載著居民的日常活動與自然記憶。隨著設施逐漸老化，地方對公園改善的需求日益殷切。市府於今年春季展開2場民眾參與工作坊，廣納民眾意見，做為規劃設計的重要依據。

另外，公園處也舉辦設計說明會，向社區居民展示設計圖與模擬動畫，並設置民眾意見回饋區蒐集建議，如居民提出四點建議，第一公園減量設計；第二，誘蝶部分，將在芸香科區域空間混植誘蝶植栽的方式吸引蝴蝶回來；第三，新東街側鄰近住家的水泥牆建議拆除，保留部分迴廊增加公園通透性；第四，里長更是提出富民生態公園是北市第一個生態公園，除了在北市，在台灣也有一定的歷史地位，對於這麼有特色又有歷史性的公園，會希望把生態保留下來。公園處表示，此次整建不僅是空間更新，更是與市民共同參與公共事務的實踐。

公園處曾俊傑總工程司表示，富民生態公園整建工程在設計上強調安全性與環境融合，各項設施將與周邊住宅色彩、地貌協調一致，並導入滯洪草地、調整無障礙通道與優化使用者系統，提升整體使用品質。完工後，公園將成為松山區重要的生態節點與社區交流平台，為市民提供安全、友善且具教育意義的休憩空間，共同迎向綠意永續的美好生活。

富民生態公園整建計畫自初期即重視在地參與，透過多次與在地里長、社區代表及生態團體溝通協調，整合各方意見，期望打造一座符合市民期待、富含文化與自然底蘊的綠色場域。未來這座公園將不僅是休憩空間，更是社區情感的延伸與環境教育的基地。