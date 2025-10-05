與西門町一路之隔..北市3商圈嘆「時代的眼淚」盼振興

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
隨著日韓、香港等觀光客愈來愈多，不過相隔中華路這一頭的博愛路相機街，重慶南路書店街、沅陵、城中商圈等，卻是人潮稀稀落落。記者林麗玉／攝影
隨著日韓、香港等觀光客愈來愈多，不過相隔中華路這一頭的博愛路相機街，重慶南路書店街、沅陵、城中商圈等，卻是人潮稀稀落落。記者林麗玉／攝影

西門町已成觀光客、年輕人必遊景點，但與中華路「一路之隔」的影音、相機街、重南書店商圈等，晚上8時後就幾乎沒人逛。店家嘆，每年持續辦活動，但西門町觀光人潮根本都沒走到中華路隔一個街區逛，希望政府幫忙「引流」人潮。

隨著西門町年輕人、日韓、香港等觀光客愈來愈多，許多店家天天大排長龍，不過相隔中華路這一頭的博愛路，重慶南路、沅陵城中等商圈，卻是人潮稀稀落落，議員徐立信舉相機街為例，原本店家五、六十家現僅剩十多家，還有先前還驚傳有老店倒閉，過去曾有網紅到相機街發現一家一家關門，相當蕭條。

在重慶南路經營天龍書店49年的重南書街理事長沈榮裕說，西門町愈熱鬧燈愈亮，愈繁榮就吸引更多人，不過相較於重南書街，許多老書其實都在積極轉型、苦撐，政府應該協助幫忙做適當的宣傳，許多香港觀光客到台灣來，不是逛夜市就是愛買書，不過書街獲得的補助相當少。

以他的天龍書店為例，在地經營了49年，為了振興商圈吸引客人，還要自己去找贊助，呼籲相關單位應該要拯救書街，保留這個台灣百年書街的招牌，包括世界、三民、黎明等書局，大家都繼續留在這裡繼續堅持，就是對書街的熱愛與維持。

重南書街全盛時期有一百多家，不過現在卻僅剩下十多家，僅剩一成左右。另外與西門町僅有中華路一街相隔的影音電器街，包括北門也是台北市熱門景點，但也是吸引不了觀光客或更多消費客群來逛，新中華影音電器街商圈執行長藍于婷說，商圈都是一直努力在做，不過單客單一店家真的很難。

她說，其實政府有在做協助商圈，不過思維上，比較不一樣，也因為政府的推動，現在開始有一些比較對的方向在推動，大家都很重視硬體改善、活動規畫，不過很多不是單一層面，不是辦了活動人就會來，不同於西門町，屬於客單價低的消費型商圈，不過過了中華路，比較屬於內需型商圈，比較需要走內容、深度的行銷，不過過去政府比較偏向一次性活動宣傳，效果有限。

她建議，政府可以協助店家進行橫向整合，包括與文化的包裝，才能讓地方更活絡，「沒有東西怎麼有人想要來逛」，應該給予長期的協助。

相機街前秘書長黃昱銘表示，全世界只有台北有相機街，以前整條都是賣相機店，不過現在零零落落，隨著時代變遷，現在商圈要靠五六十家店力量振興會愈來愈小，攝影器材產業也被吃掉一半以上市場，不過他有一個敗部復活的可能性，就是轉型為服務攝影這件事，包括現年輕人又開始流行拍立得，還有手動相機，如果以攝影來講，攝影人口是增加的，應該是跨局處觀光行銷，包括市府、觀光單位、交通局等，在中正區北門旁怎麼用文化歷史將觀光客找回來。

在重慶南路經營天龍書店49年的重南書街理事長沈榮裕說，許多老書其實都在積極轉型、苦撐，政府應該協助幫忙做適當的宣傳，許多香港觀光客到台灣來，不是逛夜市就是愛買書，不過書街獲得的補助相當少。記者林麗玉／攝影
全盛時期中華商場退下來有一百多家，現在僅剩一、二十家，很多都移到別的地方，或改做線上。影音街不是佈建，而是轉換不同的經營模式，才能因應現在的消費環境做更好的發展。記者林麗玉／攝影
與西門町中華路「一路之隔」的音響影音商圈、相機街、在隔壁的重南商圈，過晚上8點之後，就幾乎沒有人逛。記者林麗玉／攝影
