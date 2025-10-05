聽新聞
國慶升旗設門檻挨批 北市府下架

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市府舉辦114年國慶升旗及慶祝活動，線上登記抽籤9月23日開始，民政局卻要報名者「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發生意外願自行負責，一切責任與主辦單位無關」。議員批亂設門檻，民政局表示，已將該項目下架。

北市府今年國慶口號選定「台北十刻、幸福十刻」，首度以親子共樂、全民參與的活動形式，在市府廣場辦國慶升旗歡樂派對，也讓孩童從小感受國慶意義。

議員陳重文指出，他點進報名頁面，卻先跳出活動「切結書」內容，「體能診斷自我評估項目」中只要曾在從事體能活動時出現胸痛現象、從事體能活動是不是會使骨骼或關節的問題更嚴重或惡化，或因高血壓或心臟疾病而需住院，報名頁面都主張「活動中若發生任何意外事件，願意自行負責，一切責任與主辦單位無關」。

陳重文批評，「體能活動」一詞過分抽象，並非嚴謹用詞、意義不明，卻意圖撇清責任，用如此不明確的方式，推託責任甚至拒絕民眾報名，實在不符這項活動的美意。若有健康方面考量，市府應預先準備醫療資源做防範，而不是以空泛規範去規避責任。

北市民政局指出，經過議員及民眾提醒，「體能診斷自我評估項目」內容已立即下架，參加民眾僅需詳閱活動注意事項及個人資料保護內容，即可完成報名。

國慶 國旗 北市府

