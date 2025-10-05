新北寵物旅遊20路線 票選開跑

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重管道，建置20條寵物旅遊路線，邀請市民票選出心中最想玩的旅遊路線，有機會獲得免費與毛寶貝1日遊活動。

新北今年展開寵物友善店家與旅遊路線調查，走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，打造友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，20條路線涵蓋海、山、城、河、林五大系列。

即起至11月10日填表單可參加抽獎，有機會抽中免費「冠軍實走團」，暢玩第一名旅遊路線票選活動，邀請毛爸媽票選專屬行程。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」可查動保處網站。

從板橋出發的1日遊，早上可先到浮洲寵物公園，草地寬敞，還有大小型犬專區，適合毛孩奔跑放電。接著沿著河濱步道散步或騎腳踏車，享受自然綠意。中午安排到寵物友善餐廳用餐，午後可轉往華江寵物公園或永和綠寶石寵物公園，兼顧運動、餐飲與休閒。