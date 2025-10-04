快訊

板橋林本源園邸「月光織戀」光雕秀登場 點亮秋冬古蹟夜

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國定古蹟板橋林本源園邸今年秋冬以「月光織戀」為主題，每周末都有光雕秀登場。記者江婉儀／攝影
國定古蹟板橋林本源園邸今年秋冬以「月光織戀」為主題，擴大結合霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，今起至12月27日打造融合信仰、文化與科技的浪漫盛宴。

今年活動分為日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」兩大單元。10月4日至10月19日舉辦的「樓台情緣」邀請霞海月老進駐林本源園邸，結合祈願體驗、藝文表演與手作工作坊，讓情侶、好友及親子都能在古蹟園林間留下幸福印記。活動更串聯慈惠宮、接雲寺與府中商圈推出集章與發票兌換活動，贈送限量明信片，串連文化信仰與城市生活。

夜間登場的「仙履林園」光雕嘉年華，則以牛郎織女愛情傳說為靈感，將「來青閣」古蹟化作舞台，自10月5日起至12月27日每周六，帶領觀眾沉浸於五幕式光影劇情，包括〈天光雲彩〉、〈紅塵初遇〉、〈神仙生活〉、〈天命斷情〉與〈鵲橋團圓〉，呈現愛情跨越時空的動人篇章。期間每晚演出三場。

特別場次邀請「當代傳奇劇場」行政總監林秀偉領軍舞者，以舞蹈與光影交織演繹，帶來沉浸式藝術饗宴。12月27日閉幕場將加碼推出20分鐘加長版及最後壓軸場抽抽樂活動，為系列活動劃下最浪漫的句點。

此外，活動導入「愛之願」互動科技，民眾可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，與光雕秀融為一體，留下獨一無二的祝福篇章。

新北文化局表示，「月光織戀 仙履林園」光雕嘉年華自10月5日至12月27日每周六登場，共計13晚39場次，其中26場結合舞蹈表演演出，邀請民眾在古蹟氛圍中體驗月下愛情的奇幻之旅。

活動期間林本源園邸閉園時間延至晚間9點，每場次限額150人，其中100名開放網路預約、50名保留現場入場，現場名額將於演出當日17時30分發放號碼牌，並於開演前10至15分鐘依序入場。11月份場次將於10月22日中午開放，12月份場次則於11月22日中午開放。

國定古蹟板橋林本源園邸今年秋冬以「月光織戀」為主題，每周末都有光雕秀登場。記者江婉儀／攝影
霞海城隍廟

