2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

「2025新北濕地藝術季」今日開幕，在板橋新月橋下新海二期人工濕地登場，今年邁入第六年，以「種籽之旅」為主題，象徵希望 、延續與再生，邀請國內外藝術家打造14組兼具環境意識與創意的作品，展期一路到11月4日。

水利局表示，今年邀請來自台灣、墨西哥與馬來西亞的國際藝術家，攜手 「環境藝術創作營」的新世代青年藝術家，共同打造14組創意作品，展現生態美學新視界。

市長侯友宜指出，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰。除了推動汙水下水道，還透過人工濕地建設及自然淨化機制的導入，使水質明顯改善，今日的大漢溪已搖身一變，成為水鳥飛翔、生機盎然 的綠色廊道，見證新北推動永續發展的努力。而濕地藝術季不僅是藝術展覽 ，更是生態教育的平台。

水利局表示，活動以藝術為媒介，結合音樂、市集、手作及生態 體驗，串聯起市民與河川之間的情感與認同。10月4、5日高灘處安排藝術家分享會、舞蹈生態系 互動演出、自然素材DIY體驗、微戀（wetland）市集，及守夜人樂團與療癒系音樂人南西肯恩的演出，帶來視聽盛宴。

此外，在新月橋上也設置「兔兔Q」氣偶裝置陪民眾賞月拍照，裝置到10月31日，邀請民眾散步濕地、親近河川，用不同角度認識濕地價值， 讓守護環境的「種籽」在每個人心中悄悄發芽。