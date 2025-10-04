新北議員組團訪新加坡 探討智慧城市與轉型經驗

新北市多名議員組團訪問新加坡，期間參訪多家企業並交流。訪團成員之一翁震州指出，透過現場交流深入了解新加坡如何運用創新科技打造智慧城市，期待將經驗帶回，促進城市發展與轉型。

新北市議員卓冠廷、翁震州、李宇翔、張錦豪以及立法院榮譽顧問陳柏惟等人本週到訪新加坡，參訪微軟新加坡辦公室、SJ盛裕集團、UOB大華銀行及SMRT新加坡地鐵等多家企業。

翁震州告訴中央社，透過現場交流深入了解新加坡如何運用創新科技打造智慧城市，期待將此次經驗帶回新北市，促進城市發展與轉型。

卓冠廷表示，智慧城市是台灣各縣市推動的政策口號，但如何真正落實仍是一大挑戰，此次參訪收穫良多，加深對AI應用於公共政策、公共治理的問政基礎。

另外，2025年一級方程式（F1）新加坡大獎賽3日至5日登場，來自不同車隊的車手在濱海灣賽道（Marina Bay Street Circuit）一較高下，同時還有多場演唱會等周邊活動，吸引全球粉絲齊聚。

翁震州分享，台灣近期最成功的「演唱會經濟」案例為高雄，新加坡與高雄皆透過推動國際盛事及大型演唱會，有效帶動觀光效益與地方消費，期盼借鏡新加坡的成功經驗，協助新北市打造出屬於自己的演唱會經濟，促進在地產業升級與經濟活絡。

談及台星交流，他指出，新加坡與台灣在多方面具有高度相似性，例如經濟高度依賴貿易、面臨天然資源有限的挑戰，同時雙方都擁有優秀的人才與技術基礎，具備發展高科技產業的潛力及優勢。

翁震州表示，相信雙邊透過進一步深化在人工智慧產業與教育領域的合作交流，將共同創造「小國大智慧」的科技國成功典範。