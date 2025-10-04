蔣萬安主持聯合婚禮 為新人證婚獻祝福
台北市民政局今天在台北花博公園舉行聯合婚禮，這次聯合婚禮共吸引114對新人參與，創下近10年來最多新人參與的紀錄，聯合婚禮由臺北市長蔣萬安擔任證婚人，民政局長陳永德擔任介紹人，親自到場為新人獻上最誠摯的祝福。
【中央社／台北4日電】
114年台北市聯合婚禮今天登場，台北市長蔣萬安表示，此次有114對新人參與，是近10年來最多人的一次。市府將持續推動催生、助養政策，讓更多年輕人感受到幸福。
台北市聯合婚禮今天在花博公園爭艷館登場，擔任證婚人的蔣萬安致詞表示，看到這麼多對新人選擇在台北締結良緣，共同邁向人生的新階段，感到非常開心，並鼓勵新人們未來能攜手同心，共同經營美滿的家庭。
蔣萬安期許新人們，在未來的日子擔任彼此最堅強的靠山及隊友，相互扶持、鼓勵，一起體驗生活的每個時刻。
他說，市府將持續努力，無論是城市基礎建設，還是樂生、助養、好住等政策，都會繼續推動，從各層面打造幸福宜居的生活環境，給在台北成家、育兒的新人與家長最強大的後援。
台北市民政局表示，此次聯合婚禮報名踴躍程度打破紀錄，最後有114對新人共襄盛舉，也是近10年來最多人參與的一次，將送出家電、喜餅禮盒及品牌晶鑽水晶對杯組等參加禮，讓新人在充滿愛的氛圍中完成終身大事，為婚姻生活奠定美好基礎。
