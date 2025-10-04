新北20條寵物旅遊路線票選開跑 抽10名幸運兒與毛孩出遊
不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重管道，建置20條寵物旅遊路線，邀請市民一起來票選，選出心中最想玩的寵物旅遊路線，將有機會獲得免費與毛寶貝一日遊活動。
動保處表示，今天是世界動物日，新北今年展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，打造友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，並加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列，讓飼主全家出遊不再費心。
即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎，還有機會抽中免費「冠軍實走團」，暢玩第一名旅遊路票選活動，邀請毛爸媽一起票選最想去的毛寶貝專屬行程。
此次調查鎖定咖啡館、餐廳、特色商店、文創空間等，盤點歡迎毛寶貝的店家，除了店家是否開放寵物入內，調查也納入更細緻的指標，例如是否提供飲水補給、專屬休息區、寵物友善標示與環境清潔維護等。透過更全面的檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境。
「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登於動保處網站，讓市民攜寵外出不再煩惱。友善店家地圖網址
毛寶貝出遊路線大票選包含一日遊、二日遊，提供公車族、自駕路線、遊覽車包團等多重選擇，即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎(抽獎需填寫飼主基本資料及寵物晶片，一組晶片限抽一次)，獎品包含寵物推車、旅遊住宿卷、寵物用品玩具等多項好禮。投票結果將於11月29日毛寶貝耶誕趴公布，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10名飼主帶毛寶貝免費參與第一名票選路線。票選網址
