快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

高市早苗當選自民黨總裁「有望成首位女首相」賴總統祝賀

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

新北20條寵物旅遊路線票選開跑 抽10名幸運兒與毛孩出遊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動。圖／新北市動保處提供
不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動。圖／新北市動保處提供

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重管道，建置20條寵物旅遊路線，邀請市民一起來票選，選出心中最想玩的寵物旅遊路線，將有機會獲得免費與毛寶貝一日遊活動。

動保處表示，今天是世界動物日，新北今年展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，打造友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，並加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列，讓飼主全家出遊不再費心。

即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎，還有機會抽中免費「冠軍實走團」，暢玩第一名旅遊路票選活動，邀請毛爸媽一起票選最想去的毛寶貝專屬行程。

此次調查鎖定咖啡館、餐廳、特色商店、文創空間等，盤點歡迎毛寶貝的店家，除了店家是否開放寵物入內，調查也納入更細緻的指標，例如是否提供飲水補給、專屬休息區、寵物友善標示與環境清潔維護等。透過更全面的檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境。

「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」刊登於動保處網站，讓市民攜寵外出不再煩惱。友善店家地圖網址

毛寶貝出遊路線大票選包含一日遊、二日遊，提供公車族、自駕路線、遊覽車包團等多重選擇，即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎(抽獎需填寫飼主基本資料及寵物晶片，一組晶片限抽一次)，獎品包含寵物推車、旅遊住宿卷、寵物用品玩具等多項好禮。投票結果將於11月29日毛寶貝耶誕趴公布，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10名飼主帶毛寶貝免費參與第一名票選路線。票選網址

店家張貼寵物友善告示。圖／新北市動保處提供
店家張貼寵物友善告示。圖／新北市動保處提供

寵物 咖啡館

延伸閱讀

學生涉假借救災募款 新北林口高中：依校規懲處

助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

新北女孩日走讀淡水 女學生體驗當京劇演員

相關新聞

有發電機冒煙...台北車站附近上午突然大停電 民眾被困電梯

台北市中正區台北車站附近，上午傳出停電，分別中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。報停電戶數約700戶...

參加北市國慶升旗須「體能診斷自我評估」？北市府急下架

北市府10月10日將在市民廣場舉辦國慶升旗及慶祝活動，卻要報名者做「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發生意外願自行負責...

新北20條寵物旅遊路線票選開跑 抽10名幸運兒與毛孩出遊

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重...

助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請

為鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市城鄉局推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延...

台北101國慶煙火周邊交管 人行道晚間9時起禁駐留

台北101今年國慶將施放4分鐘長煙火秀並搭配無人機展演。台北市交通局表示，當天周邊將自晚間5時起分階段實施車行管制，四周...

防鳥撞窗貼避免窗殺 擬納綠建築評估指標

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，動保處在「瑞芳動物之家」外牆142面玻璃全面貼上防鳥撞擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。