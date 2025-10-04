聽新聞
助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請
為鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市城鄉局推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並延續辦理「2026年度青年租金補貼」。
根據內政部統計，2024年全國新生兒數為13萬4856人，創史上新低。為協助減輕生養負擔，市府將放寬現行社會住宅育兒家庭加籤機制，推動「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」。
城鄉局表示，從現行2名以上子女抽社宅加籤，放寬為1名子女就能適用加籤機制；未來申請新北社會住宅的家庭，將依未成年子女人數獲得額外加籤，提高社宅中籤率：育有1名子女加籤1支、2名加籤2支，3名以上加籤3支，希望能夠鼓勵新婚夫妻生育、支持育兒安居。
另外，原本實施未成年子女就讀社宅所在之學區小學可以延長社宅租期，也將放寬資格，將公立學校（國小、國高中）納入適用，最長租期為12年，提供社宅住戶更穩定的就學環境。
除社宅政策外，新北市政府延續青年租金補貼政策，減輕青年居住負擔，經審查符合資格者可享有單身3500元、新婚4500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1人5000元、2人6000元、3人以上7000元的租金補貼，持續給予育兒家庭支持與協助，打造宜居新北。
城鄉局提醒，新北市2026年度青年租金補貼，自今年10月1日起至2026年12月31日下午5時止開放申請，申請資格也有放寬，家庭成員年收入標準提高為144萬元、每人每月平均所得標準為5萬9150元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭，均可提出申請。
