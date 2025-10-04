快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

聽新聞
0:00 / 0:00

助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和秀峰社宅外觀照。圖／新北市城鄉局提供
中和秀峰社宅外觀照。圖／新北市城鄉局提供

為鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市城鄉局推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並延續辦理「2026年度青年租金補貼」。

根據內政部統計，2024年全國新生兒數為13萬4856人，創史上新低。為協助減輕生養負擔，市府將放寬現行社會住宅育兒家庭加籤機制，推動「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」。

城鄉局表示，從現行2名以上子女抽社宅加籤，放寬為1名子女就能適用加籤機制；未來申請新北社會住宅的家庭，將依未成年子女人數獲得額外加籤，提高社宅中籤率：育有1名子女加籤1支、2名加籤2支，3名以上加籤3支，希望能夠鼓勵新婚夫妻生育、支持育兒安居。

另外，原本實施未成年子女就讀社宅所在之學區小學可以延長社宅租期，也將放寬資格，將公立學校（國小、國高中）納入適用，最長租期為12年，提供社宅住戶更穩定的就學環境。

除社宅政策外，新北市政府延續青年租金補貼政策，減輕青年居住負擔，經審查符合資格者可享有單身3500元、新婚4500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1人5000元、2人6000元、3人以上7000元的租金補貼，持續給予育兒家庭支持與協助，打造宜居新北。

城鄉局提醒，新北市2026年度青年租金補貼，自今年10月1日起至2026年12月31日下午5時止開放申請，申請資格也有放寬，家庭成員年收入標準提高為144萬元、每人每月平均所得標準為5萬9150元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育（孕）有未成年子女（胎兒）的家庭，均可提出申請。

社宅

延伸閱讀

新北姊弟口角起爭執亮刀 姊頸部遭劃傷...弟也受傷都送醫

失智守護站被指轉介率不彰 新北：已簡化流程

高市大寮社宅實品屋開箱 預計115年第3季完工

「臺灣女孩日」新北淡水登場 推廣性別平等與文化傳承

相關新聞

有發電機冒煙...台北車站附近上午突然大停電 民眾被困電梯

台北市中正區台北車站附近，上午傳出停電，分別中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。報停電戶數約700戶...

參加北市國慶升旗須「體能診斷自我評估」？北市府急下架

北市府10月10日將在市民廣場舉辦國慶升旗及慶祝活動，卻要報名者做「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發生意外願自行負責...

新北20條寵物旅遊路線票選開跑 抽10名幸運兒與毛孩出遊

不少民眾會帶寵物出遊，新北市動保處推出友善店家推薦地圖及名單，還有旅遊路線票選活動，透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重...

助減輕負擔 新北推育兒社宅加籤及青年租補...即時起開放申請

為鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市城鄉局推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延...

台北101國慶煙火周邊交管 人行道晚間9時起禁駐留

台北101今年國慶將施放4分鐘長煙火秀並搭配無人機展演。台北市交通局表示，當天周邊將自晚間5時起分階段實施車行管制，四周...

防鳥撞窗貼避免窗殺 擬納綠建築評估指標

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，動保處在「瑞芳動物之家」外牆142面玻璃全面貼上防鳥撞擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。