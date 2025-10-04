快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

有發電機冒煙...台北車站附近上午突然大停電 民眾被困電梯

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市中正區台北車站附近上午無預警停電。本報資料照片
台北市中正區台北車站附近上午無預警停電。本報資料照片

台北市中正區台北車站附近，上午傳出停電，分別中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。報停電戶數約700戶，北市府也請已請產發局向台電查詢。

初步了解，受影響停電戶數711戶 ，目前已復電或轉供電源用戶數46戶，目前仍停電戶數665戶。預估下午1時復電。

市府指出，發生時間在今天上午10時20分。地點在中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。

另接獲民眾報案，有電梯受困案件2件，目前在處理中。另外，有一處發電機冒煙。

台電表示，今天上午10時4分，常德53饋線事故，影響台北車站周邊711戶無電，影響範圍忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山北路一段等一帶，已於上午11時14分全數復電。

北市府表示，停電區域在台北車站附近，但北車為不同饋線供電，沒有受到影響。不過，捷運藍線台北車站地下街店舖有受到停電影響，僅通道有照明，經投入備用迴路開關復電，藍線台北車站地下街電力恢復正常

附近不少旅客受到影響，有民眾昨日入住公園路上的飯店，今天上午10點多退房遇到停電，大樓電梯無法使用，許多旅客都扛行李箱走樓梯。

停電 台北車站

延伸閱讀

金城今凌晨348戶突停電！竟是鹽塵害導致避雷器爆故障

金門深夜逾3百戶停電 台電搶修71分鐘後復電

影／基隆和平島晚間全島大停電 電桿冒火搶修民眾熱到跑出吹風

麥寮鄉魚塭斷電損百萬 台電指用戶應備緊急發電機

相關新聞

有發電機冒煙...台北車站附近上午突然大停電 民眾被困電梯

台北市中正區台北車站附近，上午傳出停電，分別中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。報停電戶數約700戶...

參加北市國慶升旗須「體能診斷自我評估」？北市府急下架

北市府10月10日將在市民廣場舉辦國慶升旗及慶祝活動，卻要報名者做「體能診斷自我評估」並切結「活動中若發生意外願自行負責...

台北101國慶煙火周邊交管 人行道晚間9時起禁駐留

台北101今年國慶將施放4分鐘長煙火秀並搭配無人機展演。台北市交通局表示，當天周邊將自晚間5時起分階段實施車行管制，四周...

防鳥撞窗貼避免窗殺 擬納綠建築評估指標

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，動保處在「瑞芳動物之家」外牆142面玻璃全面貼上防鳥撞擊...

廣角鏡／活蟹福袋限量百份

萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集今日開市，現場推出限量100份「超值活蟹福袋」，每份2斤只要399元，回饋長...

北市導入AI平台 打造電動車人才

北市純電動車有2萬5千輛居全台之冠，在南港高工成立全國唯一汽機車雙專業的「台北市智慧電動車技術教學中心」，不僅與高中職合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。