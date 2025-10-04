有發電機冒煙...台北車站附近上午突然大停電 民眾被困電梯

台北市中正區台北車站附近，上午傳出停電，分別中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。報停電戶數約700戶，北市府也請已請產發局向台電查詢。

初步了解，受影響停電戶數711戶 ，目前已復電或轉供電源用戶數46戶，目前仍停電戶數665戶。預估下午1時復電。

市府指出，發生時間在今天上午10時20分。地點在中正區忠孝西路一段、公園路、青島西路到中山北路一段一帶。

另接獲民眾報案，有電梯受困案件2件，目前在處理中。另外，有一處發電機冒煙。

台電表示，今天上午10時4分，常德53饋線事故，影響台北車站周邊711戶無電，影響範圍忠孝西路一段、公園路、青島西路、中山北路一段等一帶，已於上午11時14分全數復電。

北市府表示，停電區域在台北車站附近，但北車為不同饋線供電，沒有受到影響。不過，捷運藍線台北車站地下街店舖有受到停電影響，僅通道有照明，經投入備用迴路開關復電，藍線台北車站地下街電力恢復正常

附近不少旅客受到影響，有民眾昨日入住公園路上的飯店，今天上午10點多退房遇到停電，大樓電梯無法使用，許多旅客都扛行李箱走樓梯。