台北101國慶煙火周邊交管 人行道晚間9時起禁駐留

中央社／ 台北4日電
圖為台北101首度施放國慶煙火及雷射光雕秀。聯合報系資料照片
台北101今年國慶將施放4分鐘長煙火秀並搭配無人機展演。台北市交通局表示，當天周邊將自晚間5時起分階段實施車行管制，四周人行道則自晚間9時起禁止行人駐留。

2025年台北101國慶展演將在10日晚間10時登場，屆時除全棟煙火施放外，還有500台無人機編隊群飛，在南山A21基地上空展演。

台北市交通局發布新聞稿表示，101周邊當天將分階段實施交管，首階段為晚間5時至9時，封閉市政府與101間的松壽路段雙向內側車道，僅保留外側各1車道通行，接著在晚間9時至9時40分鐘封閉此路段，同時管制市府路、松智路、信義路車輛只出不進。

晚間9時40分，管制區域全數封閉，禁止車輛進出至10時25分，之後除松壽路段維持部分車道封閉至11時30分外，其餘路段恢復通行。

行人部分，交通局表示，台北101與南山A21四周人行道、世貿旁信義路轉角至君悅空橋人行道、信義路迎賓車道自當天晚間9時至10時25分禁止行人駐留，捷運台北101/世貿站4號及5號出口也會在9時40分至10時25分封閉，周邊YouBike站位同步暫停使用。

交通局提醒，配合交管措施，信義幹線、承德幹線等共34條公車當天晚間將取消停靠「市政府（市府）」、「市政府（松壽）」及「市政府（松仁）」等16個站位，請民眾至鄰近站位乘車，或搭乘捷運淡水信義線及板南線前往活動地點。

交通局呼籲，參加活動的民眾務必搭捷運、不開車，可利用捷運板南線搭乘至國父紀念館站或市府站，步行至國父紀念館園區及府前廣場2處最佳觀賞區，避免塞車或找不到停車位。

台北101 國慶焰火

