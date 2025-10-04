聽新聞
校校有特色 新北4技職扎根汽修

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

全球汽車產業邁向電動化、智慧化，新北教育局表示，泰山高中透過專案支持汽車科發展，與四所科大簽訂MOU，共同培育油電轉型時期的重要人才；三重商工則在國中播下新能源教育的種子提早扎根；新北高工、莊敬工家也都努力開拓學生多元發展路徑。

泰山高中成立全台首座AI科技人才培育中心，擴大大數據、物聯網與工業4.0等課程，強化汽修與AI、智慧製造的整合應用，呼應車輛電動化與智慧化趨勢，也培育出許多優秀國手。

三重商工汽車科則發展電動車課程，學生直接操作各式電動車輛，並與北部多所科大建立資源共享平台，辦國中綠領人才育樂營，播下新能源教育的種子。

新北高工汽車科陸續獲和泰汽車、裕隆日產、裕信汽車等捐贈油電車與電動車，課程涵蓋維修保養。教育局也攜手莊敬工家汽車科結合鴻華先進、Garmin、Tesla等企業，課程涵蓋電動車微課程、智慧車聯網與先進駕駛輔助系統（ADAS）。

人才部分，教育局表示，校校有特色、群科互補是新北技職布局重點，以汽修科為核心，結合電機群配線與綠能等綜合能力，並對準產業需求，產學合作、畢業銜接鼓勵各校與電動車相關體系建立「課程共備、場域實習、證照輔導」合作；學生高二、三入廠見習，畢業直接上線。

