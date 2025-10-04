聽新聞
銀新未來城只租不售 10/21辦說明會

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北市65歲以上長者達79.56萬人，占全市人口近2成，將正式邁入「超高齡社會」。因應高齡化社會，新北市政府推動「三重銀新未來城」計畫，新北市城鄉局表示，市府依內政部都市計畫委員會決議，昨日起辦理再公開展覽30天，10月21日將舉辦說明會，衛生局也將舉辦BOT可行性評估公聽會。

新北市城鄉局表示，市府選定三重原碧華國中舊址改建為「銀新未來城」，規畫「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計達65%以上，園區內將設置可容納至少120位長者的日間照顧中心，及200床以上的住宿型長照機構，並配有多種科別診所、運動設施、托育中心等多元化服務設施。

此外，銀新未來城規畫提供約300席停車空間，並保留至少20%的綠地作為開放休憩空間，兼顧長者健康、生活與社交需求，也能夠滿足周邊居民對公共設施的期待。

城鄉局表示，本案已再公開展覽，若公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後續報內政部核定。預計10月21日在三重區五華市民活動中心舉辦說明會，同日衛生局將舉辦BOT可行性評估公聽會。

國民黨議員王威元表示，銀新未來城計畫躺在都委會兩年多，如今好不容易有進度，對長輩及地方發展有好處。民進黨議員彭佳芸說，市府對計畫內全齡友善宅定義、租金標準及租金監控機制仍不明，是推動的最大隱憂，另五股老人公寓單人房僅5.8坪，空間太擁擠，希望銀新未來城可改善。

三重 社宅 長照

廣角鏡／小貓熊「可頌」日本病逝

去年4月前往日本多摩動物園繁衍的小熊貓「可頌」，前天不幸病逝，曾照顧牠的保育員們難過不已，粉絲們含淚跟牠說再見。園方說，...

