防鳥撞窗貼避免窗殺 擬納綠建築評估指標

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
瑞芳動物之家外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼並融入鳥類意象。圖／動保處提供
瑞芳動物之家外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼並融入鳥類意象。圖／動保處提供

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，動保處在「瑞芳動物之家」外牆142面玻璃全面貼上防鳥撞擊功能的窗貼，昨由瑞芳國小師生、台灣猛禽研究會、台北市野鳥學會及新北市建築師公會等單位完成最後一面拼貼，並將五色鳥、鳳頭蒼鷹、金背鳩等在地鳥類意象融入，兼具美觀與防治效果。

新北市農業局長諶錫輝說，瑞芳動物之家採綠建築設計，現為流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念，將「防鳥撞」友善概念融入教育與建築設計。

動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥有60隻最多，其次為珠頸斑鳩25件，另如鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物，也都曾因窗擊被通報救援。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視的影像當成可通行的空間，在高速飛行時撞擊玻璃，導致受傷或死亡；在窗戶外側設置障礙物可以改善，其中黏貼圖案對建築主體改動最小，以「窗外密集布置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，可選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低風險。

瑞芳動物之家防鳥撞功能的窗貼融入鳥類意象。圖／動保處提供
瑞芳動物之家防鳥撞功能的窗貼融入鳥類意象。圖／動保處提供

內政部建築研究所已著手研擬，將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計2026年公布實施。

