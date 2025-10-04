防鳥撞窗貼避免窗殺 擬納綠建築評估指標

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，動保處在「瑞芳動物之家」外牆142面玻璃全面貼上防鳥撞擊功能的窗貼，昨由瑞芳國小師生、台灣猛禽研究會、台北市野鳥學會及新北市建築師公會等單位完成最後一面拼貼，並將五色鳥、鳳頭蒼鷹、金背鳩等在地鳥類意象融入，兼具美觀與防治效果。

新北市農業局長諶錫輝說，瑞芳動物之家採綠建築設計，現為流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念，將「防鳥撞」友善概念融入教育與建築設計。

動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥有60隻最多，其次為珠頸斑鳩25件，另如鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物，也都曾因窗擊被通報救援。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視的影像當成可通行的空間，在高速飛行時撞擊玻璃，導致受傷或死亡；在窗戶外側設置障礙物可以改善，其中黏貼圖案對建築主體改動最小，以「窗外密集布置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，可選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低風險。

瑞芳動物之家防鳥撞功能的窗貼融入鳥類意象。圖／動保處提供

內政部建築研究所已著手研擬，將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計2026年公布實施。