局處誤用簡體字頻傳 北市府要求最短時間修正

中央社／ 台北3日電

台北市政府局處近期時常出現誤用簡體字狀況，包含產發局、觀傳局及政風處都曾出包。市府表示，發現錯誤就要立刻改正，市府皆要求相關局處在最短時間內修正、檢討。

9月25日，台北市政風處因遭質疑對京華城案被告柯文哲進行違法偵蒐，發布新聞稿回應，稿中卻出現「柯前領導」等語意不明詞彙。政風處隔天說明，是人員上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致。

不久之後，台北市觀光傳播局管理的「臺北市政府」LINE官方帳號在9月30日推播「住宿選合法 安心有保證，3個線索告诉你是非法日租」訊息，將「訴」打為簡體字「诉」，隨後又再推播一次相同但改為繁體字的訊息。

事實上，台北市長蔣萬安任內已多次出現文宣或公務品使用簡體字。今年6月，台北市產業發展局為廣邀全球設計師報名2025台北設計獎國際競賽，卻有民眾收到整封都是簡體字的電子郵件簡章。產發局當時表示，此為執行廠商重大疏失，已要求重新寄送正確文宣及道歉信函。

去年大稻埕夏日節時，延平河濱公園周邊設置河岸警戒線，同樣被發現使用簡體中文。觀傳局指此為廠商疏失，發現後立即要求更換。

2023年則曾有整批違規停車逕行舉發標示單將「臺北市民當家熱線」印成「臺北市民當家热線」，還有廣慈社宅門禁卡片背面則印有簡體字注意事項並附中國網頁連結。

台北市政府副發言人葉向媛今天表示，發現錯誤就要立刻改正，市府皆要求相關局處在最短時間內修正、檢討。

新北監視器老舊影響辦案 方仰寧允諾5年內汰換

路口監視器除預防與阻嚇犯罪外，也是警察辦案的重要利器，新北市議員黃心華今在議會質詢指出，雖新北市監視器逐年增加，但仍存在...

「臺灣女孩日」新北淡水登場 推廣性別平等與文化傳承

每年10月11日是「臺灣女孩日」，今年已邁入第13年，是臺灣女孩展現自信與力量的重要時刻。新北市攜手民間團體於今(3)日上午，在淡水區舉辦「2025臺灣女孩日─新北女孩『海光薪傳。京彩女孩』分享會」，透過文化展演與實境闖關，引導兒少理解性別平等與多元發展可能性。

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

中秋節快到了，為了讓長輩們也能感受過節氣氛，老人福利關懷協會展開關懷活動，其中一站前往了汐止區智慧里，把柚子、月餅禮盒，還有一些生活物資，親手送到長輩手上，愛心滿滿。

新北淡水中和里銀髮拼布DIY 企業捐加菜金樂共餐

為了能夠回饋銀髮長輩，深耕在地的企業紅樹林有線電視特別邀請到台灣手作布藝協會，帶領老師們來到淡水區中和里，舉辦一場拼布DIY活動，運用家中廢棄衣服，加上保特瓶蓋做成拼布花朵，達到環境永續，另外紅樹林有線電視更針對當天共餐活動捐贈加菜金，讓長輩可以吃得豐富，學得開心。

山陀兒颱風坍方 雙溪北38線百米邊坡復建完工

新北市長侯友宜2日赴雙溪區，視察去年10月山陀兒颱風造成大規模坍方的區道北38線邊坡復建工程。該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，在新北市府團隊全力搶修與復建下，今年6月已完成第一階段工程，恢復

北市大樓磁磚掉落釀意外 建管處：重罰30萬

臺北市大同區華陰街一棟12層樓住宅大樓，2日發生外牆磁磚掉落意外，造成1名路過民眾受傷，經救護車送往中興醫院治療。現場已由警方拉設警戒線管制，以維護公共安全。建管處表示，經查該棟建築物係民國73年核發

