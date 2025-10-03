新北女孩日走讀淡水 女學生體驗當京劇演員

「新北女孩日」淡水女史走讀活動今天舉行，社會局表示，透過文化走讀、戲曲展演體驗，引導兒少理解性別平等，勇敢探索多元發展，並認識淡水歷史上，勇敢的女性身影與成就。

市府社會局表示，10月11日是「台灣女孩日」，新北市也將這一天訂為「新北女孩日」。為呼應此日，今天在淡水舉辦新北女孩「海光薪傳 京彩女孩」分享會。

社會局表示，「新北女孩日」已邁入第13年，希望讓性別平權從小扎根，培養尊重多元、包容差異的價值觀。局長李美珍說，不論生理性別或職業，每個人都能在生活中展現力量，彼此尊重，成就最棒的「女力」。

活動邀請正德國中、淡水國中、淡水商工等女學生參加，並於培育京劇人才搖籃的淡水海關碼頭，由花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁，重現京劇旦角特有的蹺功（假肢）表演技巧。

潘俊仁身為男性，在京劇中反串女性角色，學習蹺功展現女性輕盈優美、功底深厚的步態，具有舞台高度的戲劇張力。他分享勇敢追逐伶人夢的心路歷程，曾是美術科班生，因大學教授的啟發喜歡京劇，進而將所擅長的書畫水墨，透過融合京劇，來詮釋傳統東方美學的精髓。

潘俊仁提到，花旦名演員李秋瑰（李光玉）是啟蒙老師，讓他踏上京劇的夢想道路，他邀學生體驗服飾、唱腔與手勢，也鼓勵在場學子勇敢追夢，「如果我能勇敢追夢，你們也一定可以」。

現場議員也到場致詞，國民黨市議員陳偉杰笑言，因家族多為男性，更能體會女性辛勞；民進黨市議員鄭宇恩則提醒女學生，在追夢同時要懂得保護自己，建立清楚的身體界線。