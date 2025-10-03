中秋連假前夕下班車流嚴陣以待 北市警提前上崗

因應中秋連假前夕可能湧現返鄉車潮，台北市交通局表示，員警、義交今天傍晚提前上崗，剛改為正交路口第5天的基隆路與羅斯福路口車流狀況則維持正常，與前2天相當。

台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環在9月29日改為正交路型，隔天首個上班日的上、下班尖峰時段皆有路段壅塞，引發民怨。

台北市長蔣萬安昨天表示，拆除後這2天已基本恢復拆除前的通行效率，指示局處除了持續優化路型與號誌，更不能鬆懈，要特別注意因應今天中秋連假前的下班車潮。

記者今天晚間6時從台北市政府沿著基隆路騎乘機車實測，在速限內且不刻意鑽行狀況下，至羅斯福路口約15分鐘，相較1日及2日同一時間的20分鐘快速，停等紅燈車隊尾端則與1日及2日同樣約在基隆路四段114巷口前。

台北市交通局長謝銘鴻表示，因應連假前夕可能湧現的車潮，警察局交通警察大隊提早在下午4時就至各大重要路口站崗，目前觀察下來，除福和橋往永和方向車多之外，車流狀況與前2天差不多，局內人員從傍晚5時許開車實測3趟的旅行時間也與前2天相當。

他說，將持續監控車流、調整號誌秒數，並與新北保持聯絡，若有突發狀況隨時因應。