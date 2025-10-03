新北監視器老舊影響辦案 方仰寧允諾5年內汰換

路口監視器除預防與阻嚇犯罪外，也是警察辦案的重要利器，新北市議員黃心華今在議會質詢指出，雖新北市監視器逐年增加，但仍存在大量老舊設備，導致民眾調閱案件在關鍵影像出現模糊畫面，嚴重影響偵辦效率。新北市警察局長方仰寧表示，明年起將分5年逐步汰換老舊監視器。

黃心華強調，數據顯示新北市刑案從110年的3萬1874件，到112年4萬967件，但查獲率卻從49.71%下滑到42.45%，顯示監視器「有增設但沒發揮應有效益」，他認為破案率下降的原因在於設備老舊落伍。

黃心華表示，警察局雖規劃112年至116年新增3254支監視器，但更應檢討現有布局，並明確提出全面汰換舊監視器的期程，才能真正提升破案效能。另因財劃法修正中央補助地方監視器是否市警局也受影響?

對此，新北市警察局長方仰寧說，今年預算已增加到10億元，送到大會的預算也比去年還多，另從明年開始，規劃5年內完成逐步汰換舊有監視器設備，期盼市府能夠支持。