「臺灣女孩日」新北淡水登場 推廣性別平等與文化傳承

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
活動藉由實境體驗讓兒少親身感受淡水女性在藝術與社會發展潛力及貢獻。 圖／紅樹林有線電視提供
活動藉由實境體驗讓兒少親身感受淡水女性在藝術與社會發展潛力及貢獻。 圖／紅樹林有線電視提供

每年10月11日是「臺灣女孩日」，今年已邁入第13年，是臺灣女孩展現自信與力量的重要時刻。新北市攜手民間團體於今(3)日上午，在淡水區舉辦「2025臺灣女孩日─新北女孩『海光薪傳。京彩女孩』分享會」，透過文化展演與實境闖關，引導兒少理解性別平等與多元發展可能性。

現場並透過花雅戲曲協會京劇潘俊仁老師展現水袖、蹺功等傳統身段、演繹經典劇目，用男性也可以扮演女性角色的角度，引領大家認識海關碼頭舊倉庫培育出魏海敏、王海波、沈海蓉、劉海苑、呂海琴等知名京劇名伶的歷史背景，彰顯女性在傳統藝術領域的專業及深遠影響。這次活動由新北市政府、新北市社區旅學關懷協會與新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會共同策劃，結合文化、歷史與藝術等面向，藉由京劇展演及「淡水女路」實境解謎闖關形式進行，並邀請今年度培力單位及新北兒少共同參與，強化性別平等意識，落實從生活中理解及實踐平權。

活動串聯淡水地區多個代表性地標，包括新北市立圖書館淡水分館、海關碼頭、馬偕故居及女學堂等，將閱讀、歷史文化及性別教育等元素巧妙融入闖關設計，新北市政府社會局李美珍局長表示，新北市長期致力於性別平等環境，透過結合在地文化與社區培力，讓每個兒少都有機會發現自我潛能與無限可能。在這個重要時刻，鼓勵兒少要勇敢探索、挑戰自我，創造屬於自己的精彩人生。

活動當天邀請正德國中、淡水國中、淡水商工、恩友愛心協會及愛女孩國際關懷協會等共同參與，藉由實境體驗讓兒少親身感受淡水女性在藝術與社會發展潛力及貢獻。新北市將持續透過跨域合作，推動性別友善環境，將性平培力種子深入生活每個角落，培養尊重多元、包容差異的價值觀，共同打造性別平權的和諧社會。

