中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

中秋節快到了，為了讓長輩們也能感受過節氣氛，老人福利關懷協會展開關懷活動，其中一站前往了汐止區智慧里，把柚子、月餅禮盒，還有一些生活物資，親手送到長輩手上，愛心滿滿。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，中秋佳節前夕來看看蔡阿公，順便看在一個多月前開始施工，幫忙做房屋修繕改建的進度，看情況已經完成了60%到70%，大概只剩下集水槽的安置、還有油漆，應該在中秋節過後就可以完成這些工作，希望能夠讓蔡阿公跟蔡阿嬤有一個比較安全、舒適的生活環境，這個工程有很多人的幫忙，包括智慧里的里長、志工，大家一起來完成這項工作，在中秋節前夕也針對關懷戶，送一些月餅、應景的柚子及物資，讓他們感受到佳節的氣氛。

受關懷的蔡阿公說，真的很感謝老協，不止是中秋節來送關懷物資，平常就很用心在照顧關心，還有房子漏水幫忙修繕，都盡力幫忙。

智慧里長黃智明提到，老人福利關懷協會這10幾年來，在智慧里關懷弱勢長輩不間斷，非常的感謝也很感動，還有過年過節也會來送關懷禮，中秋節到了特地送柚子還有月餅，並且這次也和理事長到里內協助修繕房屋的蔡先生家中看看，謝謝老協幫忙改善弱勢長輩的居住環境。