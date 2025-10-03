快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
老協中秋節送關懷物資，讓貧困長輩感受到佳節的氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
老協中秋節送關懷物資，讓貧困長輩感受到佳節的氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

中秋節快到了，為了讓長輩們也能感受過節氣氛，老人福利關懷協會展開關懷活動，其中一站前往了汐止區智慧里，把柚子、月餅禮盒，還有一些生活物資，親手送到長輩手上，愛心滿滿。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，中秋佳節前夕來看看蔡阿公，順便看在一個多月前開始施工，幫忙做房屋修繕改建的進度，看情況已經完成了60%到70%，大概只剩下集水槽的安置、還有油漆，應該在中秋節過後就可以完成這些工作，希望能夠讓蔡阿公跟蔡阿嬤有一個比較安全、舒適的生活環境，這個工程有很多人的幫忙，包括智慧里的里長、志工，大家一起來完成這項工作，在中秋節前夕也針對關懷戶，送一些月餅、應景的柚子及物資，讓他們感受到佳節的氣氛。

受關懷的蔡阿公說，真的很感謝老協，不止是中秋節來送關懷物資，平常就很用心在照顧關心，還有房子漏水幫忙修繕，都盡力幫忙。

智慧里長黃智明提到，老人福利關懷協會這10幾年來，在智慧里關懷弱勢長輩不間斷，非常的感謝也很感動，還有過年過節也會來送關懷禮，中秋節到了特地送柚子還有月餅，並且這次也和理事長到里內協助修繕房屋的蔡先生家中看看，謝謝老協幫忙改善弱勢長輩的居住環境。

中秋節 長輩 月餅

延伸閱讀

明起3天中秋節連假 台南最夯景點安平交通疏導懶人包

話題投稿／中秋限定：月光下的圓

香港中秋預售搶灘 傳統、熊貓月餅熱銷 人氣IP吸引年輕人

烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

相關新聞

中秋連假野柳風景區、龜吼漁港、金山市區恐塞 規畫3替代道路

中秋三天連假明天到來，因值萬里蟹產季，金山警分局預估野柳風景區、龜吼漁港、金山市區將吸引大量人潮前往恐大塞車，已規畫三處...

「臺灣女孩日」新北淡水登場 推廣性別平等與文化傳承

每年10月11日是「臺灣女孩日」，今年已邁入第13年，是臺灣女孩展現自信與力量的重要時刻。新北市攜手民間團體於今(3)日上午，在淡水區舉辦「2025臺灣女孩日─新北女孩『海光薪傳。京彩女孩』分享會」，透過文化展演與實境闖關，引導兒少理解性別平等與多元發展可能性。

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

中秋節快到了，為了讓長輩們也能感受過節氣氛，老人福利關懷協會展開關懷活動，其中一站前往了汐止區智慧里，把柚子、月餅禮盒，還有一些生活物資，親手送到長輩手上，愛心滿滿。

新北淡水中和里銀髮拼布DIY 企業捐加菜金樂共餐

為了能夠回饋銀髮長輩，深耕在地的企業紅樹林有線電視特別邀請到台灣手作布藝協會，帶領老師們來到淡水區中和里，舉辦一場拼布DIY活動，運用家中廢棄衣服，加上保特瓶蓋做成拼布花朵，達到環境永續，另外紅樹林有線電視更針對當天共餐活動捐贈加菜金，讓長輩可以吃得豐富，學得開心。

山陀兒颱風坍方 雙溪北38線百米邊坡復建完工

新北市長侯友宜2日赴雙溪區，視察去年10月山陀兒颱風造成大規模坍方的區道北38線邊坡復建工程。該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，在新北市府團隊全力搶修與復建下，今年6月已完成第一階段工程，恢復

北市大樓磁磚掉落釀意外 建管處：重罰30萬

臺北市大同區華陰街一棟12層樓住宅大樓，2日發生外牆磁磚掉落意外，造成1名路過民眾受傷，經救護車送往中興醫院治療。現場已由警方拉設警戒線管制，以維護公共安全。建管處表示，經查該棟建築物係民國73年核發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。