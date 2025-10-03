新北淡水中和里銀髮拼布DIY 企業捐加菜金樂共餐

為了能夠回饋銀髮長輩，深耕在地的企業紅樹林有線電視特別邀請到台灣手作布藝協會，帶領老師們來到淡水區中和里，舉辦一場拼布DIY活動，運用家中廢棄衣服，加上保特瓶蓋做成拼布花朵，達到環境永續，另外紅樹林有線電視更針對當天共餐活動捐贈加菜金，讓長輩可以吃得豐富，學得開心。

淡水區中和里，過去每隔一個星期的星期三，都會舉辦共餐活動，中和里長 王文輝表示，在地企業紅樹林有數位有線電視，更與里長一同舉辦，並且加贈加菜，就是希望能夠為長者增添菜色。紅樹林有線電視表示，為了要回饋鄉里，與里長舉辦共餐，特別讓長者吃得相豐盛。

中和里雖然位處偏鄉，但在地企業深入地方，對於關心這裡的居民，卻沒有因此而減少，更針對低收入戶可以免費收視數位化的有線電視，此外紅樹林有線電視不只是加持共餐活動，更為長者安排非常有意義的廢棄衣物再利用拼布課程，更讓這一場共餐活動相當豐富。