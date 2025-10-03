北市大樓磁磚掉落釀意外 建管處：重罰30萬

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府

北市大同區華陰街一棟12層樓住宅大樓，2日發生外牆磁磚掉落意外，造成1名路過民眾受傷，經救護車送往中興醫院治療。現場已由警方拉設警戒線管制，以維護公共安全。建管處表示，經查該棟建築物係民國73年核發使用執照，屬於屋齡超過30年的老舊大樓。已立即派員趕赴現場，協助進行建築物外牆安全檢視，並當面提醒管委會應即刻進行全面檢查與診斷，以防止類似事件再度發生。

建管處指出，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人及使用人均應負責維護建築物安全。本案因未善盡維護管理責任，導致外牆磁磚掉落危及公共安全，建管處將依同法第91條規定 從重裁罰新臺幣30萬元，並責令限期從速修復；若因而造成人民生命財產損害，除依建築法規定裁罰外，相關人亦須負民、刑事責任。

建築 北市

