聽新聞
0:00 / 0:00
山陀兒颱風坍方 雙溪北38線百米邊坡復建完工
新北市長侯友宜2日赴雙溪區，視察去年10月山陀兒颱風造成大規模坍方的區道北38線邊坡復建工程。該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，在新北市府團隊全力搶修與復建下，今年6月已完成第一階段工程，恢復通行。侯友宜市長強調，災害防救是一體的，市府持續以長期防災韌性建設，透過監測與預警機制，守護市民居住安全。
侯友宜市長指出，不論是氣候變遷、短延時強降雨或颱風風險，山區居民首當其衝。市府已在邊坡設置監測點長期監控，並針對坡下住戶列為保全戶，若氣候達撤離標準即強制撤離及安置。目前邊坡上方的台電塔台及廢棄物也已協調移置，避免造成額外風險。
侯友宜市長強調，新北市地形多元，山河並存，面對氣候變化，防救災需要政府與市民攜手。市府持續加強山區道路巡檢與邊坡防護，並提升居民防災意識，透過監測、預警機制、保全戶管理及復建策略，打造兼具安全與韌性的山區環境，守護市民生命財產安全。
工務局補充，此次邊坡調查與監測不僅釐清致災原因，也為後續長期復建工法奠定基礎。新北市轄內因山陀兒颱風受災的22處復建工程，已於8月全數完成，市府團隊將持續強化巡檢與邊坡防護，降低面對極端氣候帶來的威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言