內湖汙水廠運動公園翻新！可躺看飛機起降 極限運動區曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後的全新面貌，今天首次亮相，包括堪稱全國設施、種類最完善的「極限運動區」。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後的全新面貌，今天首次亮相，包括堪稱全國設施、種類最完善的「極限運動區」。記者楊正海／攝影

台北市內湖汙水處理廠上方的運動公園，已歷經逾20年歷史，翻新後的全新面貌，今天首次亮相，朝全齡化休閒運動公園為設計理念，適合0歲到99歲的民眾到公園來遊憩。其中包括堪稱全國設施、種類最完善的「極限運動區」，也成國手的練習場。

該運動公園位於每日處理20萬噸生活汙水的內湖汙水處理廠廠區上部，斥資8700餘萬改造，原本功能單一的設施搖身一變，成為兼具運動、休閒、教育與生態的全齡共融空間。全新園區設有極限運動場、抱石場、戲水池、共融式遊具及體健設施，適合親子家庭、青少年或銀髮族群來休憩活動。

台北市副市長李四川上午參加啟用儀式，李四川分享，2004年這個運動場設置時，他正好是北市衛工處長，當時也有極限運動場，他一天大概接了10幾通抗議電話，也接到很多信，都是家長寫來說「處長你不要害死孩子」但是現在極限運動已成國際性比賽，都在這裡訓練。

他說，現在在極限運動場，現在的家長看到他是笑的，可見這20年改變相當多，現在看到家長幫小孩買的車，一輛都是上萬元，陪著小孩子玩極限運動。

北市衛工處表示，翻新工程自民國113年12月開工，於今年8月底如期完成，並通過各項安全檢測，順利啟用。內湖休閒運動公園不僅有綠地、遊具、運動場，更是結合環境教育、再生能源示範。另外，還可瞭望台北101、松山機場，看飛機起降，成為北市熱門景點。

內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後首次亮相，可看松山機場飛機起降。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後首次亮相，可看松山機場飛機起降。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後首次亮相，可躺著看松山機場飛機起降。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後首次亮相，可躺著看松山機場飛機起降。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後的全新面貌，今天首次亮相，包括堪稱全國設施、種類最完善的「極限運動區」。記者楊正海／攝影
內湖汙水處理廠上方的運動公園，翻新後的全新面貌，今天首次亮相，包括堪稱全國設施、種類最完善的「極限運動區」。記者楊正海／攝影

