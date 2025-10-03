快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首座防鳥窗殺綠建築 瑞芳動物之家142面玻璃窗貼防鳥撞

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築。圖／動保處提供
動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築。圖／動保處提供

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，五色鳥最多占60隻，動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築，整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。

新北市政府動保處在瑞芳動物之家與瑞芳國小師生、台灣猛禽研究會、台北市野鳥學會及新北市建築師公會等，貼上建物最後一面玻璃防窗殺拼貼，將五色鳥、鳳頭蒼鷹、金背鳩等在地鳥類意象融入窗貼，兼具美觀與防治效果，有效降低鳥類撞擊玻璃的風險。

農業局長諶錫輝說，瑞芳動物之家已完成全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築，不僅是流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念，將「防鳥撞」友善概念融入教育與建築設計。

動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥計有60隻、其次珠頸斑鳩25件，另外像鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物也都曾因窗擊被通報需救援。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視的影像當成可通行的空間，在高速飛行時撞擊玻璃，導致受傷或死亡。透過在窗戶外側設置障礙物可以改善狀況，其中黏貼圖案對建築主體改動最小，以「窗外密集佈置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，可選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低風險。

瑞芳動物之家為綠建築，立面大量使用玻璃，以降低室內熱能與提升採光，為避免鳥類窗殺風險，整體建物142面外窗玻璃、總計160平方公尺，全面加裝具防鳥撞功能的窗貼，以5×5公分間距圓點設計。

內政部建築研究所已著手研擬，將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計2026年正式公布實施。

台北市野鳥學會理事長張瑞麟說，五色鳥、珠頸斑鳩、鳳頭蒼鷹等，都是新北市日常生活中常見的野鳥，建築設計除了追求美觀外，也營造人鳥和諧的友善鄰居關係。

台灣猛禽研究會祕書長蔡岱樺帶領大家抬頭一起賞鷹。野鳥撞玻璃回報臉書社團版主謝季恆表示，防撞布置是在視覺上創造讓鳥判斷無法通過的障礙阻隔，概念簡單，也容易執行。

瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
瑞芳動物之家整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。圖／動保處提供
動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥有60隻。圖／動保處提供
動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥有60隻。圖／動保處提供
動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築。圖／動保處提供
動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築。圖／動保處提供

綠建築 動物之家

延伸閱讀

黑琵嬌客估這幾天陸續抵台度冬 南市兵推救援大量鳥類因應

破獲跨國竊盜集團 新北瑞芳警維護觀光治安獲地方肯定

用雙手打造綠色社區 新北瑞芳吉安里楊淑姝默默奉獻成楷模

新北瑞芳中秋親子同樂活動 氣墊樂園歡度佳節

相關新聞

被問選新北市長「應該要來走一走」 李四川妙回：我走了8年

台北市副市長李四川上午出席「內湖休閒運動公園啟用典禮」他致詞時提到，最近有人問他「不是要到新北市選舉嗎？應該要來走一走」...

三峽秘境「美人樹大道」已開粉紅花海 花期一路到11月

涼爽的秋日正是出遊好時機，位於三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延一公里的粉紅花海，正進入最佳觀賞...

野柳假日活蟹市集4日登場 限量開賣100份活蟹福袋

萬里蟹產季到來，饕客們敲碗的野柳假日活蟹市集明日開市，將推出限量100份「超值活蟹福袋」，每份2斤只要399元，回饋長期...

全國首座防鳥窗殺綠建築 瑞芳動物之家142面玻璃窗貼防鳥撞

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，五色鳥最多占60隻，動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座...

電動車2.5萬輛居全台之冠 北市導入AI科技打造人才基地今揭牌

電動車近年快速發展，北市在南港高工成立全國唯一汽機車雙專業的「台北市智慧電動車技術教學中心」，更跨域導入AI技術。今天揭...

輝達案卡關 李四川：新壽可提想要的條件

輝達落腳北士科遲未定案，和北市府簽訂的MOU十月一日已過期，新北市連日放話要爭取接手，台北副市長李四川昨回應，若新壽對市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。