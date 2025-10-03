全國首座防鳥窗殺綠建築 瑞芳動物之家142面玻璃窗貼防鳥撞

新北動保處統計，去年鳥類救援1440件，窗殺案有125件占9%，五色鳥最多占60隻，動保處在「瑞芳動物之家」打造全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築，整體建物142面外窗玻璃全面加裝具防鳥撞功能的窗貼。

新北市政府動保處在瑞芳動物之家與瑞芳國小師生、台灣猛禽研究會、台北市野鳥學會及新北市建築師公會等，貼上建物最後一面玻璃防窗殺拼貼，將五色鳥、鳳頭蒼鷹、金背鳩等在地鳥類意象融入窗貼，兼具美觀與防治效果，有效降低鳥類撞擊玻璃的風險。

農業局長諶錫輝說，瑞芳動物之家已完成全國首座全面納入「防鳥窗殺」措施的綠建築，不僅是流浪犬貓的中途站，更落實守護野生動物的理念，將「防鳥撞」友善概念融入教育與建築設計。

動保處統計，去年鳥類救援共計1440件，其中窗殺案有125件占9%，五色鳥計有60隻、其次珠頸斑鳩25件，另外像鳳頭蒼鷹、藍腹鷴等珍稀保育類動物也都曾因窗擊被通報需救援。

台灣猛禽研究會獸醫師王齡敏表示，鳥類常將建築玻璃反射或透視的影像當成可通行的空間，在高速飛行時撞擊玻璃，導致受傷或死亡。透過在窗戶外側設置障礙物可以改善狀況，其中黏貼圖案對建築主體改動最小，以「窗外密集佈置」原則，利用5×5至5×10公分間距設計，可選用蝕刻玻璃或圖樣貼膜等方式降低風險。

瑞芳動物之家為綠建築，立面大量使用玻璃，以降低室內熱能與提升採光，為避免鳥類窗殺風險，整體建物142面外窗玻璃、總計160平方公尺，全面加裝具防鳥撞功能的窗貼，以5×5公分間距圓點設計。

內政部建築研究所已著手研擬，將「鳥類友善防撞設計」納入綠建築評估指標，預計2026年正式公布實施。

台北市野鳥學會理事長張瑞麟說，五色鳥、珠頸斑鳩、鳳頭蒼鷹等，都是新北市日常生活中常見的野鳥，建築設計除了追求美觀外，也營造人鳥和諧的友善鄰居關係。